Baja de tasa de interés: cuánto rinden los plazos fijos y billeteras virtuales

Economía Entrarán en vigencia tres cambios para operar con billeteras virtuales

El Banco Central (BCRA) tomó dos medidas que tendrán impacto directo en los rendimientos que ofrecen los plazos fijos y las billeteras remuneradas., una medida que promete impulsar aún más abajo a las tasas de los depósitos a plazo fijo.. “A partir del 15 de abril, se modifica el encaje sobre los saldos en cuentas a la vista remuneradas de fondos comunes de inversión de money market, pasando de 0% a 10%. Esta medida avanza en la dirección de normalizar el tratamiento regulatorio prudencial de cuentas de naturaleza similar”, señaló el Banco Central a través de un comunicado.¿Qué implica esto? Básicamente que, como Mercado Pago, Personal Pay o Ualá, entre muchas otras, estarán obligadas a dejar un 10% de los fondos depositados en los bancos “encajados” en el BCRA. Por ello,en fondos comunes de inversión. Por lo tanto,Los bancos ya no tienen un piso que respetar a la hora de definir sus tasas de interés para plazos fijos, por lo que tienen libertad para decidir cuánto ofrecerán de retorno. Por ese motivo es que hasta hace algunos meses todas las entidades financieras ofrecían la misma ganancia y hoy cada una tiene su propia tasa de interés.Sin embargo, más allá de la libertad otorgada por el BCRA, los bancos tienden a seguir de cerca las fluctuaciones de la tasa de política monetaria. En esta oportunidad, como dicha tasa bajó 10 puntos, es esperable que los bancos hagan lo mismo con las inversiones que ofrecen a sus clientes.Así, en las últimas horas muchas entidades financieras corrigieron sus tasas de interés a la baja. El Banco Nación, por ejemplo, hasta hace unos días ofrecía un rendimiento del 65% y hoy está en 60%. También el banco Provincia de Buenos Aires bajó de 70% a 60%.Se suma a la lista el BBVA Argentina, que hace un mes le ofrecía a sus clientes colocar plazos fijos a una tasa del 75% y hoy ofrece un 57%.Asimismo, existen otros casos en los que las tasas no se habían movido, aunque se espera que lo hagan en las próximas horas. Los bancos Galicia, Santander Río e ICBC, por ejemplo, mantenían un rendimiento del 70% en sus páginas web hasta la noche del jueves.Así como los bancos están en pleno proceso de modificación de sus tasas de interés, es esperable que las billeteras digitales hagan lo propio en base a dos factores: la baja en la tasa de referencia y la decisión del BCRA de modificar los encajes. Por lo pronto, hasta la noche del jueves, las tasas no habían sido modificadas:Sin embargo, cabe destacar que estos rendimientos pueden variar periódicamente de acuerdo al aumento o caída de los instrumentos que componen los Fondos. Por eso y por los inminentes cambios impuestos por el BCRA que entrarán en vigencia en las próximas horas, es aconsejable hacer un seguimiento diario de la evolución de las tasas para saber cuál es la inversión más efectiva en cada momento.