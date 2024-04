Trabajo aseguró que se homologarán paritarias por encima de la inflación

El diálogo con la CGT ante el llamado a paro

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que el Gobierno de Javier Milei homologará paritarias por encima de la inflación, aunque apeló a la "responsabilidad de la sociedad" para cerrar acuerdos que contengan la suba de precios.En la primera entrevista que brindó desde su designación, el funcionario señaló que la administración libertaria "tiene una mención absoluta de la libertad" y puntualizó que no hay intención de congelar los salarios por lo que la Secretaría que lidera lleva homologados 113 contratos."Más allá de que hay un combate de la inflación, se pide una responsabilidad de la sociedad para que negocien conteniendo la inflación porque los salarios cuando se fijan no se pueden bajar", afirmó.Asimismo, Cordero destacó el "esfuerzo" de la sociedad para combatir la inflación, en lo que definió como "una gesta argentina" y remarcó que deberá ser "de poco tiempo".En otro pasaje, el funcionario manifestó que no le sorprendió que la CGT llamara al paro, aunque descartó la posibilidad de romper el diálogo con la central obrera.Si bien definió la medida como "una metodología que debe revisarse", evitó hablar del acatamiento que tendrá por "respeto" a los dirigentes sindicales.Con respecto a la decisión, subrayó que "estas medidas son una receta de un remedio vencido", aunque aclaró el diálogo con la central continúa. "Jamás voy a cortar el diálogo con la CGT. El objetivo es sacar al país adelante", concluyó.