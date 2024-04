Camioneros exige que “se aplique la paritaria porque la situación urge”

Las negociaciones entre el Sindicatos de Camioneros y el Gobierno para renegociar la paritaria del Sindicato de Camioneros se estancaron ante la dificultad de llegar a un porcentaje de aumento que pudiera aceptar el Ministerio de Economía para no generar expectativas inflacionarias. Ahora, el conflicto se encamina a un paro nacional porque la Secretaría de Trabajo mantiene su negativa a homologar el aumento del 45% para marzo y abril (en dos tramos del 25% y del 20%), que superaba la pauta salarial de la Casa Rosada y que, además, fue impugnado por cuatro cámaras del interior.Al respecto, el secretario general del Sindicato de Camioneros, Jorge Ávalos, informó a Elonce que “en febrero se firmó la paritaria para los meses de marzo y abril de un 25% y 20% respectivamente, pero llegamos a un callejón sin salida, porque siempre se jactaron que las negociaciones iban a ser empresa- sindicato y no se meterán en las paritarias privadas, pero ahora dependemos que el gobierno nos apruebe el acuerdo”En este sentido, aseguró que “al gobierno no le conviene cerrar una cuerdo que dé más previsiones que las que ellos quieren. Pretenden acordar una paritaria que no existe, los salarios están cada vez más bajo y deja a la vista que el Gobierno Nacional desprecia a los trabajadores”Acto seguido, sumó que en la mesa paritaria de camioneros se analiza cada detalle para arribar a los porcentajes solicitado. “Vivimos una situación de urgencia por eso necesitamos que se aplique la pairaría. Desde que se firmó el acuerdo tenemos 30 días hábiles para que se termine el plazo administrativo luego, comienza la instancia judicial y luego iremos al paro nacional por 48 horas.Peo otro lado, Camineros se solidarizó con los choferes de colectivos por el conflicto salarial que están viviendo. “Hay trabajadores con 33 años cobran unos 700 mil pesos, se debe entender que el reclamo es legítimo y esperamos que salga adelante”, cerró.