Dengue: remarcan a dónde ponerse repelente para evitar la picadura del mosquito

Argentina atraviesa un brote de dengue histórico, con más de 200 mil casos a nivel nacional. En ese marco, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dejó algunas recomendaciones sobre cómo prevenirse de la picadura del mosquito del Aedes Aegypti.Quirós sostuvo que "no sabe" cómo puede ser el futuro de la epidemia en el país, pero que por el cambio climático "Quirós puntualizó que "". "Probablemente tenga mucho que ver con la vida social. Cuando hacés la tasa por grupo etario, encontrás que en el norte (de Argentina) entre 20 y 40 años son los más contagiados", detalló.Por otro lado, remarcó que el mosquito que apareció en los últimos días, producto de las lluvias y las inundaciones, no es el tipo que transmite el dengue.. Se lo llama 'mosquito mascota' porque está en lugares muy protegidos y vive siempre alrededor del ser humano, en el trabajo o en tu casa. Pero no es un mosquito que te zumbe el oído o ande por los techos. Suele estar por debajo del mueble de la mesa. Es", comentó.Por ese motivo, el ministro recomendó, dijo."Tengo mucha gente que sale a correr y se pone repelente. Ahí no te va a picar el mosquito que transmite la enfermedad, te va a picar otro tipo", agregó."Es un mosquito que no pica de noche, en la oscuridad., es el horario donde él tiene la costumbre de volar y picar", cerró.