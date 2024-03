El EPRE autorizó aumentos en el cuadro tarifario energético

Economía Enersa confirmó que se podrá pagar en tres cuotas la última factura de luz

Else expidió favorablemente al pedido de revisión de la tarifa eléctrica formulado por las distribuidoras eléctricas, con Energía Entre Ríos SA (Enersa) a la cabeza, durante la audiencia pública que se desarrolló el 28 de febrero en Nogoyá, y autorizó un reconocimiento parcial de "los ingresos no percibidos por la forma en que se implemento la Resolución EPRE N° 219/22, que se expidió sobre la Revisión Integral de Tarifa del Tercer período tarifario de los contratos de concesión y disponer su reintegro en forma parcial, gradual y escalonada, a partir del mes de agosto de este año, mediante el agregado sobre los cargos de distribución aprobados por el Anexo de la precitada Resolución, deDe acuerdo al texto de la resolución Nº 219, publicada el 23 de este mes por el EPRE,, luego de un contexto decuyos efectos persisten, habiéndose establecido desde el Gobierno Nacional, a través de un esquema de segmentación de usuarios residenciales, de acuerdo a los ingresos monetarios y patrimonio del grupo familiar conviviente, estableciendo tres niveles de usuarios".La novedad está contenida en la resolución Nº 11, dictada este viernes 22 de marzo por el Ente Regulador de la Energía, con la firma del. Y de ese modo, el organismo regulador del mercado eléctrico entrerriano corrige una disposición dictada en 2022 por el exinterventor en el EPRE, José Carlos Halle.Aunque esta vez no se trató de un mero retoque estacional del cuadro tarifario. El contrato de concesión del servicio eléctrico prevé una revisión quinquenal. El que se aprobó en la audiencia pública de Villaguay regirá hasta el 30 de junio de 2026.En esa audiencia pública hubo, que absorbe el 70% del mercado en la Provincia,. Según el Ente Regulador que presidía José Carlos Halle, la tasa de actualización presentada por las distribuidoras, del 12,29%, "es prácticamente coincidente y en sintonía con las determinadas en las últimas revisiones tarifarias y utilizada en forma similar por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) en sus revisiones tarifarias".. El 31 de enero de 2023, el Ente Regulador dictó la resolución Nº 11 a través de la cual dispuso «suspender transitoria y excepcionalmente el traslado a los usuarios finales del servicio público económico eléctrico provincial la implementación del cuadro tarifario previsto por el artículo 1° de la Resolución EPRE N° 219/22 en lo que respecta solo al VAD (valor agregado de distribución)".El argumento para esa suspensión fue: se basó en informes del Servicio Meteorológico Nacional que anticipaban para el último verano"lo cual desencadenó en la ocurrencia de olas de calor de varios días que llevaron a condiciones de calor extremo en nuestra provincia superiores a los umbrales de ola de calor previstos para éste período estival y para ésta región".Y que "estos dos fenómenos de la naturaleza (altas temperaturas y sequía), nos brindan información suficiente y vital para inferir con alto grado de probabilidad que las condiciones meteorológicas no mejorarán, al menos a corto plazo; fenómenos que generan directamente la necesidad de recurrir a un uso mayor de aparatos eléctricos para afrontar tanto las altas temperaturas como, en muchos casos, la sequía. Afirmación que se confirma con los primeros datos que se obtienen a la fecha respecto a los records de consumo de energía en nuestra provincia".Además, y "sin perjuicio que el EPRE insta continuamente a los usuarios a adoptar hábitos para ser más eficientes con nuestros consumos, haciendo uso responsable de la energía a fin de evitar el estrés en el sistema eléctrico (lo que aumenta las probabilidades de que se produzcan fallas y daños en sus líneas y equipos), no se puede negar el impacto que ha tenido y seguirá teniendo la reducción de los subsidios en los Precios Mayoristas de la administradora Cammesa y la aplicación del programa de segmentación tarifaria para los usuarios residenciales".