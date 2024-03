Enersa confirmó que se podrá pagar en tres cuotas la última factura de luz

Foto: Archivo

El presidente de Enersa, Ignacio Bergallo, adelantó a APFDigital que la empresa acordó con Sidecreer y el Banco Bersa un sistema por el cual los usuarios podrán pagar los consumos de su última factura de luz en tres pagos · También señaló que los incrementos que han llegado se deben a la eliminación de los subsidios que dispuso el Gobierno nacional.



“Hicimos un acuerdo con Sidecreer para que todos los usuarios de la tarjeta puedan pagar la factura de energía en tres cuotas sin interés. Con el Banco Bersa, a través de la plataforma PlusPagos, daremos la posibilidad de pagar también en 3 cuotas mensuales con un 7% de interés mensual”, indicó Bergallo.



“Será para todos los tenedores de tarjetas de crédito, independientemente del banco emisor. Y no será necesario que la tarjeta esté a nombre del titular del servicio, no es preciso que coincidan”, aclaró. En perspectiva Con respecto a los incrementos, señaló que el Estado nacional en su intención de “recomponer la ecuasión general” que contemplan el costo de generación eléctrica y el costo que se paga la energía quitó los subsidios. “Esto impactó en todo el país. En nuestra provincia fue un ajuste sustancial, importante, del 123% a partir de febrero. Ahora que en marzo comienzan a llegar las facturas con las nuevas tarifas, el usuario empieza a percibir el impacto del ajuste que está haciendo el Estado nacional”, reseñó.



Bergallo justificó esta decisión de la Administración Central, señalando que era “necesario cambiar la política anterior e ir a un sinceramiento de los costos de generación de la energía”. Enersa es “ajena a este ajuste. Estamos haciendo lo posible por morigerar el impacto” en los bolsillos.



Luego, consignó que los únicos subsidios que se mantienen son los de los usuarios residenciales N2, donde el ajuste fue mínimo, y para el N3, a quienes se les subsidian los primeros 400 kw y por encima de ese consumo pagan la tarifa plena.



Además, recordó que el gobernador Rogelio Frigerio prorrogó la suspensión del cobro del impuesto para financiar el fondo de desarrollo energético provincial. Esta medida, que había sido tomada por el ex mandatario Gustavo Bordet, caducaba en diciembre y fue prorrogada. Tenía un impacto de entre el 13 y el 18% en la boleta de luz. Lo que viene “Estamos con un proyecto de inversión ambicioso que hace tiempo no se hacía. Implicará un monto de cerca de $ 33 mil millones. Queremos transformar la compañía en una empresa moderna, cerca del usuario. Seguiremos creciendo en infraestructura eléctrica de alta tensión para llegar a los puntos donde hay demanda insatisfecha de potencia”, agregó.



Bergallo también detalló que Enersa avanzará con iniciativas de energía renovable y con medidores inteligentes que permitirán a los usuarios tener online el consumo hora a hora. “Eso nos permitirá incentivar el consumo en zonas donde es más barata la energía”, precisó. En una primera etapa, se colocarán 20 mil medidores inteligentes. La empresa también tiene en cartera avanzar con la prestación del servicio de internet.



El titular de la compañía estatal remarcó que la represa de Salto Grande genera casi la misma cantidad de energía que consumo la provincia de Entre Ríos. “Haremos todo lo posible, por todas las vías, por la administrativa e incluso por la judicial si es necesario, para que las regalías que lleguen sean coherentes con la energía que genera Salto Grande”, consignó. (APFDigital)