Nafta, prepagas y tarifas de luz: todos los aumentos que llegan desde marzo

Naftas

Prepagas

Tarifas de luz

Empleados de casas particulares

Alquileres

El gobierno de Javier Milei comenzó un proceso de desregulación de la economía e impulsa la liberación de precios en distintos rubros que anteriormente estaban limitados. Para marzo hay al menos ocho aumentos confirmados que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos.En ese sentido, el tercer mes de 2024 estará marcado por alzas en la cuota de los colegios, la nafta, alquileres y prepagas, entre otros.El Gobierno aplicará el 1° de marzo la segunda suba parcial de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) que impacta en el precio del litro de nafta y gasoil, de acuerdo al cronograma depuesto por la Secretaría de Energía mediante el decreto 107.De esta manera, marzo comenzará con un nuevo incremento en el gravamen sobre los combustibles líquidos, que se trasladará a los precios en los surtidores de las estaciones de servicio de las distintas petroleras.Así, se espera que el litro de nafta súper escale $32,63 sobre los valores vigentes y en el gasoil $21,12, es decir, un alza del 4,4% y 2,7% respectivamente.Las empresas de medicina prepaga informaron que las cuotas tendrán un aumento del 23% promedio en marzo, sobre el valor de febrero. Se trata del tercer aumento consecutivo en lo que va del año y se da frente a que las entidades intentan recuperar el atraso durante el 2023, cuando los planes de salud aumentaron 134% y la inflación cerró en 211,4%.La actualización se da frente a la decisión del Gobierno de no intervenir en los precios y las empresas no tendrán tope para la diferencia entre el precio del plan para gente más joven (más económico) y el resto. En lo que va del 2024, los usuarios de las prepagas recibieron un alza en los aranceles del 30% en enero y del 26% en febrero.En el tercer mes de 2024, las boletas de luz llegarán con un alza de hasta el 150%. Según Energía, continuará vigente la segmentación de tarifas que contempla tres universos de usuarios pero determinados por la Canasta Básica Total (CBT): altos, medios y bajos ingresos.En el caso de los usuarios de altos ingresos, ya no reciben subsidios y abonan el costo pleno del suministro. Por ello, la tarifa promedio del nivel 1 subirá de $13.900 a $34.332, lo que implica un aumento del 150%.Para el nivel 2 (de bajos ingresos) se estima que la tarifa pasará de $4360 a $7415, lo que representa una actualización del 70%, considerando un consumo de 380 KV/h por mes.En tanto, la boleta para aquellos de ingresos medios (nivel 3) pasará de $4783 a $7850, un alza del 65%. En caso de superar los 400 KW/h mensuales y alcanza los 600 KW/h, la factura será de $34.000, un 130% más cara.La Comisión de Trabajo en Casas Particulares percibirá un aumento sobre las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas. El incremento se dará en dos cuotas: 20% en febrero y otro 15% en marzo no acumulativo.Quienes tengan sus haberes mensualizados, cobran los primeros días de marzo sus sueldos con aumento del 20%, que corresponden a febrero según la siguiente tabla:-Supervisores con retiro: $2050,20 la hora y $255.791,40 el mes trabajado;-Supervisores sin retiro: $2245,80 y $284.922,60;-Personal para tareas específicas con retiro: $1941 la hora y $237.644,40 el mes;-Personal para tareas específicas sin retiro: $2128,20 y $264.538,80;-Caseros: $1833,60 y $231.860,40;-Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $1833,60 y el mes trabajado $231.860,40;-Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $2050,20y $258.384;-Personal para tareas generales con retiro: $1699,80 y $280.509,60;-Personal para tareas generales sin retiro: $1833,60 y $231.860,40.Más allá de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres con el mega DNU, los contratos en curso deben ser respetados hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que mientras el acuerdo esté vigente, todos los términos y condiciones se aplicarán hasta el momento de su finalización.En ese sentido, aquellos que alquilaron bajo la ley tendrán que afrontar subas cercanas al 165,5% anual en los valores a pagar. De esta manera, enero anota otro récord para el Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios.Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023. Fuente: (Tn)