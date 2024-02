Bono para jubilados ANSES: oficializan los $ 70.000, quiénes lo cobran y cuándo

Economía Cómo inscribirse al Programa Hogar ANSES y cuánto paga

Este viernes el Gobierno oficializó el pago del bono extra a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el cual alcanzará hasta $ 70.000 para los haberes más bajos.tiene como objetivo intentar sostener los ingresos de jubilados y pensionados ante la fuerte caída de su poder adquisitivo contra la inflación.Por ende, se oficializó bajo las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello;, los cuales también aumentarán un 27,1% en línea con la corrección correspondiente a la actual fórmula de movilidad,De esta forma, se suma un nuevo bono para jubilados y pensionados tal como viene ocurriendo hace meses: ya desde la gestión anterior que se pagan estos extras debido a la insuficiente actualización de las prestaciones deSegún confirma el Decreto 177/2024 publicado en el Boletín Oficial,lo cobrarán los siguientes grupos junto a sus haberes:-Titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES (jubilados ANSES) con ingresos hasta $ 204.444 por mes (cálculo progresivo);-Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM);-Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.Cabe señalar que no todos los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán en marzo $ 70.000 extra: el pago completo únicamente corresponde a los titulares con el haber mínimo,Así lo explica el Decreto 177 publicado por el Gobierno: "Para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes,Mientras tanto, el resto de la escala de jubilaciones y pensiones ANSES recibirá un bono progresivo según sus ingresos hasta llegar a los $ 204.445 mensuales. Por ende, todos los titulares que ya de por sí con sus ingresos básicos igualen o superen este monto no cobrarán ningún tipo de extra."Para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superiorEn contraste,este dinero, sin ningún bono extra ni parte de bono para compensar la caída de sus ingresos contra la inflación.Esta medida de emergencia en parte es criticada porque achata las escalas y perjudica a los titulares con haberes más altos, quienes, pese a cobrar más, reciben un menor porcentaje de aumento contra la misma inflación, situación que se da hace ya meses, cuando se empezaron a pagar los bonos para las jubilaciones mínimas.De acuerdo con lo detallado en el decreto, el bono se pagará de la siguiente manera:-Lo recibirán quienes, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $134.445,30. Para ellos, la ayuda previsional será de $70.000.-Los titulares que perciban un importe superior a los $134.445,30, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $204.445,30.-Los beneficiarios de pensión (PUAM y no contributivas) serán considerados como un único titular para recibir el bono.El refuerzo extraordinario de $70.000 está destinado a:-Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo ($134.445,30).-Aquellos titulares de jubilación y pensión que no superen los $204.445,30, recibirán un extra será igual a la suma necesaria para llegar a ese valor.-Titulares de la Pensión No Contributiva (PNC).-Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Fuente: (ElCronista)

