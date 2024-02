Cómo pedir la ayuda escolar de $70.000 de Anses si trabajo “en blanco”

Economía Oficializaron el aumento de la ayuda escolar para alumnos hasta el secundario

Cómo pedir la ayuda escolar de ANSES:

Las clases comienzan el próximo 26 de febrero, y el Gobierno oficializó hace unos días el aumento de la ayuda escolar.. Un dato importante es que no solo lo reciben aquellos beneficiarios de planes sociales, sino que si cobrás menos deMuchos empleados en relación de dependencia o en “blanco” no han gestionado previamente este trámite. Esto se debe a que antes había límites establecidos en los montos del Ingreso del Grupo Familiar (IGF).Ahora, con la decisión del Gobierno de elevar los montos para la ayuda escolar que da ANSES,, en el caso de padres divorciados o separados.Un dato importante, según el Decreto 150/2024, es que la Ayuda Escolar Anual será universal y abarcará a todos los niños y adolescentes escolarizados, desde educación inicial hasta el nivel polimodal y escuelas especiales, para aquellos que tienen entre 45 días y 17 años inclusive. Este beneficio abarca a asalariados, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), así como a aquellos que reciben pensiones, jubilaciones y seguros de desempleo.Para asegurar, y el plazo para realizar este trámite se extiende hasta el 31 de diciembre. Actualmente hay dos formas de hacer el trámite, virtual o presencial.-Acceder a Mi ANSES, ir a la sección ‘Hijas e Hijos’ y seleccionando la opción de ‘Presentar Certificado Escolar.’-Una vez descargado, deberás llevar este formulario a la escuela correspondiente para que sea completado.-Después, el siguiente paso es subir una foto del documento completo a la plataforma Mi ANSES.Es importante destacar que si recibes asignaciones por tus hijos e hijas,, el proceso de cobro de la Ayuda Escolar se llevará a cabo de forma automática. En estos casos, no será necesario realizar la presentación del Certificado Escolar, simplificando el procedimiento para aquellos beneficiarios.-Obtener el formulario PS. 2.68 directamente desde el sitio web de ANSES o recogerlo personalmente en una de sus oficinas.-A continuación, lleva el formulario a la escuela para que sea completado y firmado.-Cuando el formulario esté debidamente cumplimentado, preséntalo en cualquier oficina de ANSES sin solicitar un turno previo.Fuente: (Los Andes)