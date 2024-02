Sigue atascado el barco que chocó en Zárate-Brazo Largo: habrá cortes en ruta 12

Sociedad Video muestra cómo el buque impactó contra el puente Zárate Brazo Largo

El enorme barco carguero con bandera de Liberia que chocó contra el primer pilar del puente Zárate Brazo Largo el domingo continúa atascado y corta el paso de diferentes embarcaciones. Sin embargo, las autoridades planificaron diferentesEmiliano Riberas, director de la coordinación de Emergencias de la Municipalidad de Zárate aseguró que las navegaciones que solían circular por el río Paraná de Las Palmas tuvieron que desviar su recorrido por río Paraná - Guazú., explicó.Sin embargo, la Prefectura Naval de Zárate indicó que, en la ruta alterna, que pasa por el canal Martín García, no todos los barcos pueden pasar.“Lo que ocurre es que las navegaciones están sujetas a la marea. Hay una cuestión reglamentaría en torno a este punto, que hace que muchas embarcaciones no puedan pasar por ahí y estén obligados a navegar por el Río Paraná de Las Palmas. Por ahora estamos brindando información a todos los buques sobre cuándo pueden navegar por el canal Martín García y cuando no”, manifestaron.la fecha en las que estipulan poder sacar el buque que chocó con el puente.“Continúan las labores durante toda esta semana y. También, se estipula que para que esto se lleve a cabo,y también en la zona de Costanera de Zárate”, señaló.En cuanto a los costos,. El monto y la estimación del trabajo aún se desconoce y se sabrá cuando las autoridades saquen el buque y puedan observar la dimensión del accidente.Por otro lado, el bloqueo en el puente Zárate - Brazo Largo impide el tránsito de buques de gran calado que solo pueden navegar por esas vías. Esto trae consecuencias económicas tanto para las embarcaciones como para toda la cadena productiva que usa la Hidrovía.Según expertos consultados por Clarín,A esos números hay que sumarles el costo improductivo por muelle, que no es utilizado debido a que no hay llegada ni salida de barcos y el incremento de los costos en las industrias por el paro de producción provocado por las materias primas que no llegan a destino y los productos que no salen para ser exportados.En cuanto a esto, el presidente de la Cámara de Puertos Privados, Luis Zubizarreta, aseguró que la vía alternativa conlleva más costos que la ruta tradicional. “Nuestros clientes están esperando cargas y no las están recibiendo en tiempo y forma porque los barcos están demorados por esta situación. Si bien fue un accidente, hay que tener un protocolo más ajustado para este tipo de situaciones”, señaló y remarcó que este costo extra lo termina pagando la carga y perjudica el ingreso de divisas.“Nosotros vendemos a un cliente de afuera, este pone el barco, lo manda y su barco se queda esperando por esta situación de fuerza mayor. Pero, en definitiva, le cuesta plata a alguien. Entonces esto desprestigia tu origen y los puertos argentinos”, agregó. “El 80% de la exportación del país pasa por esa ruta”, graficó.El titular de la cámara aseguró que los barcos con contenedores “se llevan la parte más difícil” porque deben ir a muchos puertos y la obstrucción demora su itinerario. Si bien se habilitó una vía alternativa, “los barcos deben bajar con menos carga de la que pueden transportar y eso genera pérdidas”.La colisión ocurrió el domingo por la tarde cuando una embarcación de gran porte, con tripulación liberiana, venía sin cargamento de la zona de Brasil para ir al puerto santafesino de San Lorenzo a cargar cereal. Metros antes de llegar a la estructura, el barco perdió el control y la “gobernabilidad” del timón y rozó uno de los pilares del puente.El carguero se incrustó unos 10 metros adentro del pilote, lo que provocó una entrada de agua mínima, pero sin peligro de hundimiento producto de que el barco venía sin cargamento.Esto provocó un “importante daño” de unos 35 pilotes subterráneos, no obstante, la circulación de automóviles y camiones de carga livianos se mantiene abierta, según dijeron a Clarín fuentes de la Municipalidad de Zárate. Pero el tránsito del ferrocarril y de camiones de gran porte sigue paralizado, como también el tránsito de todo tipo de embarcaciones por la Hidrovía Paraná de las Palmas.En tanto, el tránsito vehicular circula con normalidad sobre el puente Zárate Brazo Largo, aunque tiene restringida la velocidad máxima a 60 kilómetros por hora.Un comunicado oficial de la Prefectura Naval informó que "un práctico, en el momento en que el buque se encontraba navegando aguas arriba, sufrió problemas en el timón, por causas que aún se desconocen, y perdió el control, colisionando con un pilar de protección del puente sobre la margen derecha del complejo, a la altura del kilómetro 106 del río Paraná de las Palmas".En el hecho interviene el Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.