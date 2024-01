Un barco de gran porte chocó contra el puente Zárate Brazo Largo

Un buque mercante de bandera liberiana, que navegaba vacío y con poca tripulación, sufrió un desperfecto en su timón y perdió el control, por lo que terminó impactando contra el Puente Zárate Brazo Largo.El barco, llamado "En May", iba por el río Paraná de las Palmas y sufrió lo que en términos navieros se denomina "pérdida de gobierno", y por no contar con facultades para maniobrar impactó de costado contra uno de los pilotes del Puente Bartolomé Mitre del Complejo Zárate Brazo Largo, lo que le provocó una rajadura en la parte derecha de su casco, pero superficial y sin peligro de hundimiento.Este choque provocó que la navegación fuese interrumpida para todo tipo de buques a la altura del kilómetro 171 del Paraná de las Palmas, donde está ubicado el complejo de puentes Zárate Brazo Largo.En tanto, el tránsito carretero sigue funcionando de manera normal debido a que la Ruta Nacional 12 no fue cortada y los autos pueden seguir circulando sobre el puente.Actualmente, hay un operativo de la Prefectura y se espera que dos remolcadores trasladen el barco liberiano hasta un lugar seguro para luego poder liberar la hidrovía y que el resto de las embarcaciones puedan circular libremente.Según trascendió este buque zarpó en octubre de 2023 desde Vietnam, luego pasó por Singapur y estuvo en el puerto brasileño de Santos antes de encarar su viaje hacia a la Argentina.La denominación de este buque marca que es de “mercancías” o “frigorífico” y al momento de su choque se dirigía hacia el puerto santafesino de San Lorenzo para levantar una carga, presumiblemente de cereales.