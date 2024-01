Los dólares cerraron a la baja pero acumularon fuertes subas frente a diciembre

Economía El Banco Central vendió reservas por primera vez desde que asumió Milei

El dólar blue cayó fuerte en todas las versiones en un día clave para el gobierno por el inicio del tratamiento de la Ley Ómnibus y la expectativa por el resultado de la licitación de los BOPREAL, para darle solución a la deuda de importadores.No obstante, las cotizaciones acumularon a lo largo del mes fuertes subas respecto del cierre de diciembre.El blue aumentó $170 (+16,59%), el Mep $180,67 (+18,16%) y el CCL fue el que tuvo mayor presión aumentando $274,28% (28,18%).La brecha terminó el primer mes del año en el orden del 44,6% respecto del mayorista.A su vez, el dólar MEP retrocedió también por debajo de los $1.200 y cerró a $1.175,67, mientras que el Contado con Liquidación también cedió hasta los $1.247,59.Las brechas luego de testear el 60% en el CCL volvieron al nivel del 51% en el CCL y 42% en el Mep.En tanto, el dólar mayorista cerró a un valor de $826,40 ajustando un 2,22% mensual respecto del cierre de diciembre pasado.El ajuste mensual está en línea con lo que se había anunciado de llevar el crawling peg al 2% mensual.De esta manera, el dólar oficial se va retrasando en términos reales respecto de la inflación y la divisa pierde la mejora competitiva que obtuvo luego de la devaluación del 13 de diciembre.Varios analistas ya están alertando de la situación y en los mercados futuros de Rofex, los contratos a futuro de la divisa norteamericana se pactan por ejemplo para abril en 1.024 pesos.Representa una suba del dólar de unos 200 pesos, más del 25 por ciento, para dentro de poco más de dos meses.La cotización del dólar en el Banco Nación de $845,50 y en el resto de los bancos se ubica en $872,89. De esta forma la brecha se ubica en 44%.Así que el valor del dólar Tarjeta es de $1.352,80.Las reservas del Banco Central finalizaron este lunes con un aumento de US$2.527 millones de dólares y alcanzaron los US$ 27.635 millones.El importe de aumento es producto principalmente del impacto del desembolso de US$ 4.700 millones del FMI por la aprobación de la séptima revisión del acuerdo de facilidades extendidas, y el descuento de la cuota de enero por US$ 1.954.Además, por primera vez desde la devaluación del 13 de diciembre, se va vendedor en la rueda y corta la racha de compras diarias.La autoridad monetaria vendió diez millones hoy en una rueda donde el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 309,3 millones.Las reservas quedan por hoy en el mayor nivel de los últimos cuatro meses y medio, considerando que habían cerrado 14 de septiembre último en US$27.784 millones.El saldo será pasajero, ya que mañana se deben girar a Washington aproximadamente US$800 millones para hacer frente a vencimientos del FMI por intereses y queda pendiente la restitución del préstamo puente a la CAF por US$960 millones que prestó en diciembre para pagar al Fondo. Fuente: (NA)