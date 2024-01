El Banco Central vendió reservas por primera vez desde que asumió Milei

El Banco Central vendió hoy reservas por primera vez desde que Javier Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre último.Este miércoles vendió 10 millones de dólares, pero finalizó enero con un saldo positivo de US$ 3.273 millones.Además, las reservas subieron fuerte debido a que impactó el desembolso que aprobó el Fondo Monetario Internacional (FMI), de US$ 4.700 millones. De esta manera, finalizaron en enero US$ 27.635 millones.Febrero se inicia así con nuevas expectativas sobre el proceso de recuperación de divisas, ya que el 10 se libera parcialmente el acceso al mercado de cambios a las pymes con deudas registradas con el exterior.Para el mercado, un escenario de mayor equilibrio puede derivar en ritmos de compras menos significativas que no alteran de fondo la posibilidad de mantener el ciclo positivo un mes más al menos.En este escenario, el dólar blue cedió por cuarta vez en cinco jornadas, a $1.195. Por su parte, el dólar mayorista cotiza en $826,40 por unidad, es decir, 70 centavos arriba del cierre del martes. El tipo de cambio que utilizan los importadores y exportadores subió $17,95 (+2,2%), tal como lo había anticipado el Banco Central.Este avance se ubica como el más bajo desde octubre, cuando después de la devaluación del 18% que realizó el gobierno de Alberto Fernández en agosto pasado, se congeló la divisa oficial hasta el 15 de noviembre.En diciembre, con la devaluación del 54% que realizó el gobierno de Milei, la divisa sufrió un salto del 124,2%. Fuente: (NA)