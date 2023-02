Los tres cero kilómetro que todavía pueden comprarse por menos de $ 4 millones

Hacia finales de 2020 eran muy pocos los autos nuevos que podían salir a la calle por menos de $1 millón. Hoy, poco más de dos años después, hay apenas tres modelos que pueden dejar la concesionaria por menos de 4 millones de pesos.Se trata delcon sus respectivas versiones entradas de gama. Cabe aclarar, que hay otros cuatro vehículos que, según la lista de precios de la Cámara de Comercio Automotor (CCA), tienen un valor de lista por debajo de los $4 millones. Sin embargo, al sumarle los gastos de entrega, que añaden entre un 10% y un 15% más del precio de lista, superan ampliamente esa barrera.De esa forma, entre los siete modelos en cuestión el auto de mayor valor es el Renault Sandero, cuya versión más económica (1.6 16V Life) figura hoy a $3.979.300. Fácilmente podría superar los $4 millones con las listas de febrero e incluso hoy no puede salir a la calle por menos de $4.377.200.Algo más abajo se encuentra su compañero de marca, el Logan (1.6 16V Life), que parte de los $3.965.000 en las concesionarias de todo el país. Al igual que ocurre con el Sandero, supera los $4,3 millones puesto en calle.El siguiente modelo más económico (el quinto del mercado) es el Chevrolet Joy, que de acuerdo a la CCA tiene un precio de lista de $3.908.900 en la versión 1.4 base, lo que significa que para sacarlo a la calle se deben desembolsar al menos $4.299.000.Algo más económico es el Fiat Cronos 1.3 Attractive GSE, cuyo valor de lista alcanzó en el primer mes de este año los $3.874.000. Calculando los gastos de entrega, el precio final para llevarlo fuera de la concesionaria alcanza los 4.261.400.El Fiat Mobi es el tercer vehículo más barato del mercado, de acuerdo a la lista de precios publicada por la CCA. Actualmente solo se vende la versión 1.0 Like, cuyo valor asciende a $3.468.000. Para sacarlo a la calle, hay que invertir $3.814.800.En el transcurso del último año (enero de 2022 vs enero de 2023), aumentó $1.502.700, lo que representó una suba interanual del 76%. Llamativamente no figura entre los 50 vehículos más vendidos de Argentina en 2022, aunque hay que tener en cuenta que estuvo fuera del mercado durante varios meses, debido a que debió adaptarse para incorporar el Control Electrónico de Estabilidad (ESP), que comenzó a seguir obligatorio desde 2022.El segundo vehículo más accesible del país es el Toyota Etios. Desde los primeros días del 2023, la versión más económica (1.5 AIBO 6MT) figura a $3.300.000, lo que significa que puede ser patentado por $330.000 y salir a la calle por $3.630.000.Hay otra versión que también cumple con ese parámetro. Se trata del Etios 1.5X 6MT, cuyo valor de lista es de $3.428.000.Los valores económicos -en comparación al resto del mercado- le permitieron al Toyota Etios ser el quinto auto más vendido del 2022, con 18.141 unidades patentadas en todo el 2022, según estadísticas publicadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).En parte, eso se debe a que fue uno de los vehículos que menor aumento de precios registró en los últimos doce meses. Según los valores de la CCA, la versión más económica de ese vehículo tuvo un incremento del 60% entre enero de 2022 e igual mes de este año, quedando 14 puntos porcentuales debajo del promedio de los más vendidos del mercado.En el cuatro trimestre del año pasado llegó al país el nuevo Citroën C3, que ingresó al mercado con la promesa de mantenerse siempre con uno de los precios más competitivos. Si bien debutó con un valor de $2.800.000 y hoy ya se encuentra a $3.280.000, cumple por ahora con ser el más económico del mercado.Al ser un vehículo nuevo no se puede analizar su éxito en el mercado ni su incremento de los últimos doce meses, pero se podrá seguir su evolución a partir de las estadísticas de este año. Sí es justo mencionar que hay cuatro versiones que están por debajo de los $4 millones, aunque solo dos de ellas pueden salir a la calle por debajo de esa barrera. Son la 1.2 82 Pure Tech Live M22 y la “PacK” M22, que pueden salir del concesionario por $3.608.000 y $3.930.300 respectivamente. (Infobae)