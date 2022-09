Lanzan sistema de monitoreo de importaciones para dar “certidumbre” a empresas

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que el Gobierno nacional va a impulsar que el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) sea "simple y transparente" para los bienes intermedios que requieren las pymes para sostener e incrementar su actividad, y subrayó que el objetivo es "asegurar que cada dólar disponible vaya a la producción".Así lo planteó el titular del Palacio de Hacienda tras reunirse con los directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).Además, según los industriales que participaron del encuentro, Massa anunció que “a la brevedad se liberarán 21.000 CUIT de importadores de bienes de menos de US$2 millones”.Massa afirmó que "asegurar que cada dólar disponible vaya a la producción es prioridad", para lo cual anticipó que impulsará "que el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) sea simple y transparente, de aprobación prioritaria para bienes intermedios que necesitan las pymes para seguir creciendo"."Este SIMI va a dar previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, ya que contará con fecha de pago al mismo momento de su aprobación. Así, las empresas van a poder planificar sus procesos productivos con orden y certidumbre", completó el ministro.Massa participó del encuentro junto al secretario de Comercio, Matías Tombolini, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín.En ese contexto los empresarios encabezados por el titular de la CAME, Alfredo González, expresaron que para continuar el proceso de reactivación "es necesario que se implementen medidas para que la disponibilidad de divisas se direccione al sector productivo".El titular de CAME, Alfredo González, planteó que “en este contexto de reactivación es necesario que se implementen medidas para que la disponibilidad de divisas se direccione al sector productivo”.Y agregó: “Esta situación hace que el Gobierno deba encarar este tema rápidamente. Ante la escasez de dólares y de sábana corta hay que privilegiar al sector productivo y eso exige un esfuerzo gubernamental y de los privados adicional”.“La reunión fue muy ejecutiva porque era lo que veníamos pidiendo, que una vez que se autorice la SIMI se tenga la certeza de la fecha de pago. Eso es lo que cambia realmente la situación y nos permite tener certidumbre”, afirmó González.A su vez, entre otros pedidos realizados por la CAME al área económica del gobierno, se destacaron la implementación de tasas subsidiadas para créditos productivos del 25% y la reducción del 50% de la actual tasa de interés resarcitorio y punitorio para deudas impositivas, además del cese de demoras en el marco del SIMI.Asimismo, los industriales manifestaron las dificultades en la segmentación de tarifas, junto con la escasez y los precios elevados de los combustibles en las provincias del Norte Grande. “Respecto de este último punto, el ministro Massa resaltó que se trabaja en una segmentación de tarifas específica para las economías regionales y la industria pyme”, aseguraron desde la entidad.