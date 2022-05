Presidente del Banco Central explicó por qué no emiten billetes de más de $1.000

Con el lanzamiento de los nuevos billetes, uno de los debates que se reavivó fue el de emitir de mayor denominación debido a que la inflación hace que cada vez el peso argentino tenga menos poder de compra. El titular del Banco Central, Miguel Pesce, dio sus argumentos de por qué no se tomó -ni se tomará al menos por ahora- esa decisión.El BCRA decidió no emitir un billete de mayor denominación, y mantener el papel de $1000 como el de mayor poder de compra. Pesce defendió este criterio negó que se trate de una decisión destinada a no convalidar la inflación., planteó titular del Banco Central en declaraciones a Radio con vos.Por otra parte, el titular del BCRA se refirió a la suba de la inflación en el último semestre y analizó el efecto negativo de la invasión de Rusia en Ucrania sobre la dinámica local. “A principios del año pasado y de este es que hemos tenido shocks de precios de las commodities, especialmente de alimentos y de energía. Esto ha sacudido los precios relativos y ha acelerado la inflación”, dijo el funcionario.