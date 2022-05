Pesce: “La inflación se va a desacelerar en mayo y en los próximos meses”

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, estimó que la inflación se va a desacelerar en mayo y consideró que esa baja tendrá un ritmo "persistente pero paulatino" en los próximos meses, incluso en aquellos en los que impacten los aumentos de tarifas.



"Esperamos que la inflación se desacelere. Lo hemos visto en abril, lo estamos viendo en mayo. Prevemos un proceso de desaceleración persistente pero paulatino, para llegar a niveles normales de inflación", sostuvo el funcionario.



Pesce comentó acerca de lo sucedido a fines del año pasado y principios de éste: "Hemos tenido shocks de commodities, especialmente de alimentos y energía, lo cual ha acelerado la inflación porque impactó en los precios relativos. Pero es un efecto que se va perdiendo en el tiempo".



En declaraciones radiales, el jefe de la autoridad monetaria consideró que la Argentina "es un país con una larga experiencia inflacionaria y los sectores de la economía tienen mecanismos para no perder ingresos relativos y eso fija pisos más altos que en cualquiera de los otros países".



Además, comentó que los efectos que tienen los aumentos de la tasa de interés en la inflación "son relativos" y dijo: "En general, la inflación expresa que el sistema de precios tiene un conflicto en la distribución del ingreso".



El funcionario recordó: "Hubo aceleraciones fuertes de la inflación cuando hubo shocks devaluatorios, como en 2017, 2018 y 2019. Es que las modificaciones bruscas en los tipos de cambio provocan reacción en los precios relativos".



También aseguró que no hay riesgo de estanflación: "Es cierto que la Argentina tuvo limitaciones en el sector externo pero las exportaciones vienen creciendo y eso nos va a permitir desarrollarnos", puntualizó.



Con respecto a la emisión monetaria y su impacto en los precios, evaluó: "Se pueden generar procesos inflacionarios, pero no es lineal. Cuando la demanda tracciona y la oferta no aumenta, hay aumento de precios o hay problemas de abastecimiento".



En ese sentido, afirmó: "Este año está prevista una reducción del déficit fiscal a través de la emisión monetaria, que hasta el momento se ha cumplido. Es decir, el Estado va a financiarse menos con la emisión. Hemos conseguido financiamiento en el mercado".



Por otra parte, Pesce minimizó que el Gobierno haya decidido no imprimir billetes de más alta denominación que los de $1.000, al momento de rediseñar el papel moneda, como se anunció esta semana.



"A la par del proceso inflacionario, se está dando un aumento de los pagos electrónicos. El sistema material de billetes tiene un costo muy importante de producción y logística. Por eso, las transacciones de mayor volumen deberían hacerse de manera electrónica, como cheques electrónicos, billeteras digitales, los pagos con tarjetas, las transferencias 3.0", enfatizó.



Por último, resalto la necesidad de dar impulso al mercado de capitales para que las empresas no dependan tanto del financiamiento externo.



"Tenemos una economía fuertemente ligada al mundo, por eso insistimos en la necesidad de desarrollar el mercado de capitales para financiar la inversión y el consumo y que nuestras empresas no se financien solo con el mercado de capitales internacional", señaló.



Y añadió: "El país tiene capacidad de ahorro interno pero un mercado de capitales que no alcanza a digerir todo ese ahorro. Eso ha provocado que las empresas tengan que financiarse en el exterior".