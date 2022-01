Combustibles: advierten que el atraso en el precio es del 30 por ciento

Especialistas en materia de energía advierten que el atraso en los valores actuales de los combustibles es de entre un 25 y 30 por ciento. En este contexto, crecen los rumores sobre un nuevo aumento en las pizarras.Cabe recordar que el último incremento en los combustibles se dio en mayo del 2021 (pese a varios reclamos por parte de las estaciones de servicio).Según publicael precio del barril de crudo internacional se acercó a los 90 dólares durante la semana pasada, uno de los valores más altos en los últimos años; mientras que la cotización de la moneda estadounidense sigue escalando y ya superó los $110 en el inicio de la semana.“El aumento del barril de petróleo incide negativamente en las distorsiones que ya tiene Argentina”, señaló Daniel Montamat, exsecretario de Energía y exdirectivo de YPF.“Y si sube el petróleo, suben las referencias de precio y aumenta la distorsión. Incluso si el dólar oficial también lo hace, complica muchísimo la situación porque se habla de bienes transables internacionalmente que se importan y exportan en esa moneda. Es decir que, si hubiera una devaluación y si no se sigue esa línea de tipo de cambio oficial, por supuesto que se agiganta la diferencia y pasaría a ser de 25 a 50 o 60 por ciento, que es insostenible”, agregó.Emilio Apud, quien también fue secretario de Energía de la Nación, manifestó que, si el impacto se mantiene, “habrá una merma en la producción”. Y cree que la realidad “forzará” el descongelamiento en las Estaciones de Servicio antes de tiempo.“Es una situación que no conduce a nada, porque si incide a la inflación, se afecta al asalariado. Si sube más el precio internacional y se produce un sinceramiento en el dólar, las refinerías a lo mejor no podrán afrontar la situación y las estaciones de servicio estarán en el límite, más de lo que ya están”, sostuvo en declaraciones a dicha media.Justamente el sector estacionero en varias ocasiones aseguró la insostenibilidad de este acuerdo que existe entre petroleras y gobierno para que no haya variaciones en las pizarras de los surtidores y hasta vaticinó que la rentabilidad cada vez es menor.