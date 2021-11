Las empresas de viajes y turismo repudiaron la decisión del Banco Central

Economía BCRA prohíbe financiamiento con tarjetas de pasajes y alojamiento en el exterior

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) repudió la decisión del Banco Central de prohibir a los bancos y tarjetas de crédito el financiamiento en cuotas sin interés para los viajes al exterior. Solo podrán hacerlo si establecen una tasa de interés base del 43%. Este jueves a la noche, el Central publicó la polémica resolución.“En medio de la peor crisis que ha atravesado la industria turística en su historia, de la que está siendo tan difícil salir adelante, y cuando pensábamos que ya no podía pasar nada más, nos encontramos con una decisión del Banco Central que impacta de lleno sobre las agencias de viajes y turismo”, agregaron en el escrito. Se trata de “una medida que no hará más que perjudicar a la industria turística, motor de la economía argentina, y a los ciudadanos que quieren o deben viajar”.“Es una medida que impacta directamente sobre nuestro sector golpeando especialmente a las agencias más pequeñas”, aseguraron a través de un comunicado desde la Faevyt.La Faevyt subrayó que se trata de un nuevo ataque a un sector que todavía está lejos de recuperarse del impacto de la pandemia. “Nuevamente un ataque sobre los consumidores de viajes y las empresas, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas y que aún no han podido recuperarse de las consecuencias económicas del COVID-19, y ahora reciben otro impacto sobre sus negocios que son, ni más ni menos, que su fuente de subsistencia. Una medida intempestiva e inédita, que va contra toda lógica”, señalaron.Y concluyeron: “Es de destacar que el 65% del valor de los servicios turísticos en el exterior se lo queda el Estado en una sola cuota. Se siguen mermando las oportunidades de una industria que no hace más que poner el hombro y traccionar empleo genuino a lo largo y ancho de toda la Argentina”. Fuente: (AiredeSantaFe)