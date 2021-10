“Los controles de precios nunca funcionaron”, afirmó un almacenero

El integrante del Centro de Almaceneros de Paraná, Santiago Sarli, indicó a Elonce TV que “nunca funcionaron los controles de precios. Habría que cambiar la metodología, porque esto no da resultados”, manifestó.



En ese marco, responsabilizó por la inflación “a los formadores de precios” y cuestionó que se controle “en las bocas de expendio al consumidor final”.



Manifestó durante el programa Nunca es tarde que “a los más grandes los bonifican y les bajan los precios. Así se disfraza todo”.



Además, confirmó que “casi todos los productos subieron entre el 7 y 10 por ciento en las últimas semanas”. Asimismo, comentó que en este tiempo “la leche no aumentó, pero sí sus derivados como el yogurt”.



Sarli estimó además que hay más del 30 por ciento “de comercios que no están registrados en nada. Es un problema nacional, se controla a los inscriptos y se le suben los impuestos”.



Finalmente, el almacenero opinó que la gente ha cambiado sus hábitos consumiendo, por ejemplo, menos carne. Elonce.com