Calendario Anses de octubre: cambian fecha de cobro de jubilados y asignaciones

Calendario de octubre ANSeS, ¿cuándo cobro?

Pensión no Contributiva ANSeS, ¿cuándo cobro?

Pago de Pensión no Contributiva de octubre:

Calendario de pago de jubilados y pensionados

Pago de AUH ANSeS de octubre 2021

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) confirmóde la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).A la espera del anuncio del nuevo IFE 4 2021,, que tendrán lugar en la primera semana del mes:-viernes 8 de octubre: feriado turístico;-lunes 11 de octubre: día del Respeto a la Diversidad CulturalEl Ministerio de Desarrollo Socialdel programa Argentina Contra el Hambre para las titulares de la AUH, AUE y PnC ANSeS que cuenten con el plástico.El décimo pago del año repetirá el armado de tres cronogramas:: adicionará el saldo de la Tarjeta Alimentaria junto con el cobro de la prestación mensual que se inicia el viernes 1 de octubre;: cobrarán el 15 de octubre;: lo harán el miércoles 21 de octubre.El conjunto de beneficiarias de las Pensiones no Contributivas de ANSeS, activarán el calendario deLas Pensiones no Contributivas ANSeS son asistencias que se pagan a personas que no cuenten-Pensión no Contributiva por Invalidez;-Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos;-Pensión no Contributiva por Vejez.DNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de octubreDNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de octubreDNI terminados en 4 y 5: martes 5 de octubreDNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de octubreDNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de octubreLos jubilados y pensionados ANSeS conDNI terminados en 0: jueves 7 de octubreDNI terminados en 1: martes 12 de octubreDNI terminados en 2: miércoles 13 de octubreDNI terminados en 3: jueves 14 de octubreDNI terminados en 4: viernes 15 de octubreDNI terminados en 5: lunes 18 de octubreDNI terminados en 6: martes 19 de octubreDNI terminados en 7: miércoles 20 de octubreDNI terminados en 8: jueves 21 de octubreDNI terminados en 9: viernes 22 de octubreBeneficiarios conDocumentos terminados en 0 y 1, a partir del día 25 de octubre de 2021.Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de octubre de 2021.Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de octubre de 2021.Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de octubre de 2021.Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de octubre de 2021.Las titulares de la, a los que se les aplicará el descuento del 20%, lo queDNI terminados en 0: jueves 7 de octubreDNI terminados en 1: martes 12 de octubreDNI terminados en 2: miércoles 13 de octubreDNI terminados en 3: jueves 14 de octubreDNI terminados en 4: viernes 15 de octubreDNI terminados en 5: lunes 18 de octubreDNI terminados en 6: martes 19 de octubreDNI terminados en 7: miércoles 20 de octubreDNI terminados en 8: jueves 21 de octubreDNI terminados en 9: viernes 22 de octubre