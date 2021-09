Entre Ríos se prepara para sembrar 11.000 hectáreas de girasol

Entre Ríos inició un nuevo ciclo en la producción de girasol y la intención de siembra se posicionaría alrededor de 11.000 hectáreas, lo cual representaría una variación interanual del 46 %, es decir un incremento de 5.100 hectáreas, de acuerdo al último reporte de la Bolsa de Cereales.En la campaña 2007/08 el área cultivada de girasol en la provincia alcanzó su valor máximo de los últimos 20 años con un total de 72.695 Hectáreas; posteriormente, el desánimo ocasionado por las pérdidas de rendimiento debido al ataque de las palomas, junto con una caída en el precio, generó una progresiva reducción del área. El análisis de la última década muestra que la superficie no superó las 10.000 hectáreas.De acuerdo a la entidad cerealista, el actual pronóstico de un evento “La Niña”, es un escenario climático que el girasol puede afrontar con mayor facilidad que el maíz o la soja, si se observa en el corto plazo, en el ciclo 2020/21 el cultivo alcanzó muy buenos rendimientos, ya que la mayoría de los lotes oscilaron entre 2.500 y 3.200 kilos por hectárea.En tanto, durante la primera quincena de marzo se concretará el tradicional remate del primer lote de la campaña. Esta iniciativa, acordada por los actores de la cadena de valor, busca destacar el impacto positivo que tiene el cultivo en el país, brindando un reconocimiento a la actividad productiva de la oleaginosa y se concretará en Chaco.Durante la jornada se distinguirá a quien, cumplimentando los requisitos del certamen, resulte ganador. Además, destacados disertantes expondrán sobre temáticas científicas, productivas y/o comerciales.La organización de cada jornada y su respectivo remate es llevada a cabo por y cuenta con el apoyo institucional de las bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe; la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; las cámaras Arbitrales de Entre Ríos, Rosario y Santa Fe; y la Asociación Argentina de Girasol.Los productores que deseen participar en el certamen deberán comunicar a la Bolsa de Comercio del Chaco, su intención con una anticipación de al menos 24 horas antes del día estimado de la cosecha, mediante correo electrónico dirigido a info@bcch.org.ar secretaria@bcch.org.ar , o bien, llamando a los teléfonos (0362) 443-3330 o (0362) 444- 1147. Deberá indicar razón social, nombre y apellido de contacto, DNI, teléfono, correo electrónico, nombre del campo, cantidad de hectáreas del lote, localidad más cercana, localización geo referenciada del lote a cosechar, fecha de siembra y fecha estimada de cosecha, y, por último, denominación del híbrido sembrado.El remate -de carácter simbólico- estará a cargo de la firma corredora si la hubiere o de un representante del remitente, en la sede que se designe, pudiendo participar de la subasta todas las empresas operadoras del comercio de granos. Se dará inicio a la subasta con el Precio de Pizarra/Estimativo de Girasol publicado por la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario del día anterior. Los compradores podrán pujar por el lote sin límites, debiendo abonar al productor la diferencia entre el precio del cierre del remate y el precio que dio inicio al remate.El girasol es un cultivo estratégico para la Argentina y se siembra en, al menos, nueve provincias. A nivel internacional ocupamos, en las últimas campañas, el tercer lugar como exportador de aceite, precedidos por Ucrania y Rusia.Luego de una intención inicial de siembra de Has 1,8 millones para la presente campaña, aquella debió reducirse a Has 1,65 millones por falta de humedad en el momento de la siembra en el Norte argentino. La intención actual es similar a la media de las últimas cinco campañas de Has 1,64 millones; 6,3% del total mundial en el quinquenio. El área proyectada supera en 27% a la de la campaña pasada, muy afectada por cuestiones climáticas.Con respecto a la producción de grano, en condiciones normales se obtendrían Tns. 3,4 millones; un valor superior en un 26% al obtenido en la campaña precedente.A nivel mundial, la producción mejoraría hasta prácticamente los Tns. 57 millones, valor superior en 13,8% a la fallida campaña anterior, pero apenas un 5,6% mayor a la producción lograda en 2019/20. Comparada con aquella campaña, la producción ucraniana crecería 1 millón de toneladas, hasta alcanzar Tns. 17,5 millones; mientras que la rusa mejoraría en 200.000 toneladas hasta las Tns. 15,5 millones.En lo que hace al aceite, la relación stocks finales/consumo a nivel mundial, pasaría de 9,1 a 9,8%, valor muy inferior al ratio promedio de 12,2% de 2018/20.Por esta razón se mantendrían altos los valores del aceite en Rotterdam, referencia mundial de precios. La media de U$S/tn 1.380 registrada en Agosto, supera en 63,9% a la de Agosto de 2020, mientras que el valor esperado a Marzo de 2022 de U$S/tn 1.290 es superior en un 49% a la media quinquenal de Marzo, mes en que ingresa al mercado mundial el grueso de las ventas argentinas. (Campo En Acción)