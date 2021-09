Rurales entrerrianas debaten medidas de fuerza por el cepo a exportaciones

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) realizó en la Sociedad Rural de Colón su reunión mensual de Consejo Directivo. Las medidas de fuerza a tomar a partir de la extensión del cepo a las exportaciones de carne, brucelosis y el paro de transporte, entre los principales temas abordados.



El encuentro, que contó con la participación de casi todas las rurales y fue presidido por el titular de FARER, José Colombatto, se realizó en el predio de la Sociedad Rural de Colón, aprovechando que durante este fin de semana tuvo lugar la exposición ganadera organizada por la entidad de la costa del Uruguay.



Resulta importante destacar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.



Si bien la reunión giró sobre diversos tópicos, la prórroga del cepo a las exportaciones de carne vacuna dispuesta por el gobierno nacional se llevó gran parte del debate. Si bien la oposición a dicha medida fue unánime, se definió que cada rural consulte a sus bases a los efectos de mocionar la forma de lucha. De este modo, se busca elevar una propuesta consensuada a CRA para que la entidad madre tenga en su poder el mandato de las confederadas a la hora de definir las acciones a seguir en el plano nacional.



En otro orden, se volvió sobre el tema brucelosis, donde se sigue reclamando ante el SENASA la decisión adoptada por el organismo ante esta problemática y que no se comparte desde la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA); se conversó respecto del paro dispuesto por la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Carga que será implementado desde este lunes y en relación a la próxima campaña de vacunación de aftosa.



Asimismo, Colombatto agradeció y reconoció el acompañamiento de los dirigentes a las exposiciones ganaderas que se vienen desarrollando en Entre Ríos: "la presencia de tantos presidentes e integrantes de comisiones directivas habla del compromiso y la unión de FARER, imprescindible para encarar definiciones y sostener posturas. Una gremial fortalecida es esencial a la hora de defender los derechos de los productores o de hablar con el gobierno, con nuestros pares de otras confederadas o con quien corresponda", aseguró.



Kozak, Colombatto y Boc Hó expusieron el malestar del campo



Luego de la reunión, fue el turno del acto inaugural de la 38° Exposición Ganadera de Colón. Abrió el mismo el presidente de la Sociedad Rural anfitriona, Daniel Kozak, quien repartió críticas al gobernador Bordet y al presidente Alberto Fernández, al señalar que a los profundos inconvenientes derivados de la pandemia y de la crisis de la economía "debemos sumarle la constante embestida del gobierno nacional y la indiferencia del gobierno entrerriano que, aun afectado por las medidas no hizo nada y sigue mirando para otro lado cada vez que la Nación nos mete la mano en los bolsillos".



Por su parte, el titular de FARER, José Colombatto, hizo referencia al período electoral que se transita y señaló que "es un buen momento para recordarles a nuestros legisladores y a los que pretenden serlo que representan o representarán al pueblo entrerriano. El mandato que la sociedad les otorga es para defender los intereses de la provincia, de sus habitantes, de sus productores, de sus comerciantes, de los industriales, de sus trabajadores. Cada banca en el Congreso es representativa del pueblo que los votó y no un lugar para defender un partido político".



Asimismo, agregó que "esa cuestión vale refrescarla porque a menudo los diputados y senadores se olvidan cómo y para que llegan ahí. Son la voz de todos lo que hacen esta provincia a diario. Y esperamos que levanten la voz ante los errores de los gobiernos cualquiera sea su signo político. Necesitamos que hagan entender, por ejemplo, que el cierre de exportaciones de carne es una medida que nunca ha servido y sólo conlleva efectos negativos a la producción, al empleo y las rentas públicas".



Colombatto también criticó el intento del kirchnerismo de "colonizar" el INTA, e insistió en la necesidad de participar y ser protagonistas: "cada uno de nosotros tiene que ayudar a que la sociedad sepa y entienda qué es el campo y que es lo que hacemos. Solo así, cada uno desde su lugar, podremos vencer al relato falaz que intenta someternos", remarcó.



En tanto, el prosecretario de CRA, Raúl Boc Hó, resaltó la labor de los productores y de las rurales; llamó a los productores a ir a votar; criticó fuertemente la decisión del gobierno nacional de extender el cepo a las exportaciones de carne vacuna y expresó la solidaridad de la entidad que representa con los trabajadores de la industria frigorífica que han sido despedidos como consecuencia de las decisiones políticas.