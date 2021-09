Guzmán dijo que la inflación fue menor a 3% en agosto, por primera vez en el año

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que los precios minoristas subieron en agosto por debajo del 3% y ratificó el compromiso del Gobierno de que los salarios "le ganen a la inflación" al finalizar el 2021."Es un objetivo central del Gobierno que crezca el salario real y se van a utilizar todos los instrumentos para lograr que le gane a la inflación, en la medida establecida en la Ley de Presupuesto 2021", dijo el ministro.Al hablar en una reunión con empresarios en Córdoba, Guzmán pronosticó que "en agosto la tasa de inflación va a ser más baja que la de julio, y por primera vez en el año va a estar por debajo del 3%".El ministro se pronunció por "seguir reordenando el funcionamiento del sistema financiero", y admitió que el stock de Leliqs más pases "pasa los 4 billones de pesos".Dijo que "esa situación es disfuncional para el sistema económico, porque lo que necesitamos es un sistema financiero que canalice el ahorro en inversión"."Es importante que los depósitos que llegan a los bancos se canalicen a la inversión", enfatizó.Explicó que la deuda del Tesoro en pesos es un activo seguro y enfatizó que "no hay ninguna posibilidad de que haya un evento disruptivo en la moneda que nuestro país emite, como debería ser en cualquier país del mundo"."Esto es política de Gobierno y debería ser política de Estado", propuso el ministro.Guzmán rechazó las críticas al endeudamiento en pesos por la asistencia del BCRA, al señalar que "lo que se está diciendo es que tendría que haber un ajuste del gasto"."Si en la pandemia no hubiese habido medidas concretas de protección a la producción y el trabajo, y a nuestro tejido social, la economía no se estaría recuperando", sostuvo.Resaltó que "en 20 meses de gestión se sancionaron 15 leyes económicas que fueron muy importantes para construir la economía tranquila que buscamos".