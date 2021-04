El dólar blue subió y cerró a $140

El blue rebotó $1 este jueves a $140, aunque se mantiene como el dólar más barato del mercado, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la Ciudad de Buenos Aires.



El paralelo operó cerca de mínimos desde el 15 septiembre de 2020, cuando cerró a $131, en momentos en que el Banco Central anunciaba una profundización de las restricciones a la demanda en el mercado oficial.



Así, la brecha entre el blue y el dólar oficial mayorista se ubicó en el 51,5%.



Recordemos que en marzo, la cotización informal retrocedió $5 y anotó su tercera caída mensual consecutiva.



Luego de cerrar el año pasado en los $166, el blue registró mermas en casi todas las semanas de 2021, a excepción de la semana iniciada el 12 de marzo, cuando subió apenas $2.



La divisa había amagado con repuntar a fines de 2020, pero desde que comenzó el nuevo año no dio síntomas de despegue. En lo que va de 2021, registra un descenso de $26.



La calma que muestra el dólar blue en 2021 dista mucho de lo ocurrido el año pasado y el mercados y los ahorristas se preguntan qué pasará con el sector informal. Para intentar anticipar cuál será el recorrido de los próximos meses, hay que analizar ciertas señales.



Por un lado, las medidas del Banco Central durante este 2021 restaron presión al mercado cambiario y achicaron el volumen de operaciones, tanto en el sector formal como en el informal. Asimismo, el blue suele seguir el camino de los dólares bursátiles, el MEP y el CCL, cuya cotización se mantiene bajo control de la entidad monetaria.



Por otro lado se percibe un mayor ingreso de divisas por la liquidación de las cosechas, especialmente en abril. También se debe tener en cuenta que los primeros meses del año suelen ser de menor emisión monetaria.



La demanda de dólares podría crecer en las próximas semanas de aprobarse la modificación en el Impuesto a las Ganancias, que eleva el mínimo no imponible a $150.000. Esa nueva masa de dinero en el bolsillo de los trabajadores podría volcarse a la compra de divisas para atesorar.



Desde febrero el Banco Central ajustó a la baja el ritmo de deslizamiento del tipo de cambio oficial con el objetivo de reducir las presiones sobre los precios, que se aceleraron fuertemente desde octubre de 2020. Con tasas de interés negativas en términos reales, varios analistas recomiendan invertir en instrumentos atados a la inflación (CER), aunque también emergen otras perspectivas.



Se debe tener en cuenta que la evolución del dólar es un factor clave para la estrategia anti inflacionaria del Gobierno. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en reiteradas oportunidades que el plan es que el dólar siga a los precios, y no al revés.