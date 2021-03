Patentamiento de motos creció un 14,9% en febrero y 11% en el primer bimestre

El patentamiento de motocicletas creció un 14,9% en febrero, respecto del mismo mes del año pasado, dado que se registraron 24.645 unidades, informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).



En febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia de Covid- 19 en la Argentina, se habían registrado 21.454 unidades.



Los datos de ACARA indican que hubo una baja del 13,8% en los patentamientos de febrero respecto de enero ya que en el primer mes del año se habían registrado 28.588 unidades.



De esta forma en los dos meses acumulados del año se patentaron 53.233 unidades, esto es un 11% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 47.976.



Ricardo Salomé, presidente de ACARA, celebró que continúa el " buen inicio de año también en motos", después de que hace pocas semanas se lanzó la tercera etapa del Plan Mi Moto.



Ese plan ofrece financiación oficial del Banco Nación y, según Salomé, rápidamente "agotó su cupo" por lo que es "una iniciativa muy valorada por los concesionarios".



"El programa genera tráfico y consultas varias, pero principalmente la gente y los clientes identifican que es una verdadera oportunidad para poder adquirir una moto", dijo.



El presidente de ACARA dijo que ese es uno de los factores que explican las cifras pero no el único, sino también la necesidad de utilizar medios alternativos al transporte público.



"Seguimos trabajando junto con las fabricas para garantizar una oferta acorde a esta demanda y no detener este buen momento de la actividad", afirmó.



Carlos Movio, Director Institucional de ACARA comentó: "Los próximos 90 días van a ser muy importantes en cuanto a la evolución de la situación sanitaria del país y para marcarnos el mercado que tendremos en este 2021".



Movio señaló que habrá que ver cómo evoluciona la vacunación contra el Covid-19, que puede repercutir favorablemente, y si el rebrote que se vivió en otras latitudes no se muestra con la misma intensidad acá, es probable que sectores como el de motovehículos, pueda mantener la tendencia a la recuperación luego de dos años muy complejos donde el mercado se redujo fuertemente.



"Por ahora, los pronósticos son de crecimiento, muy moderado, pero con signo positivo", agregó.