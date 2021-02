Jubilaciones y AUH: de cuánto sería la primera suba del año con la nueva fórmula

Jubilados

Variables

Recaudación

El primer aumento de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales del año, que regirá a partir de marzo, rondará entre el 8 y 8,2%. Será el primer aumento en base a la nueva fórmula aprobada en diciembre y comprende a 18 millones de personas.Fuentes del Gobierno informaron que el aumento ronda esos porcentajes e. El anuncio oficial se conocerá la semana próxima.El incremento que se otorgará en marzo y que se mantiene sin cambios hasta mayo sería inferior a la inflación esperada para el primer trimestre de este año, que superaría el 11%.Como la fórmula de movilidad no tiene una garantía o un “piso” que indique que la suba jubilatoria no puede ser menor a(un aumento de $ 1.542). Y la que cobran los padres de 4,3 millones de chicos y adolescentes, subiría de $3.717 a $ 4.018: + 301 pesos.En tanto,y las 170.000 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor ( 80% del haber mínimo) a $ 16.462.El porcentaje de aumento de los haberes fue calculado por el especialista en Seguridad Social Guillermo Jáuregui, de acuerdo a las cifras de variación de los salarios que informó el INDEC y de la recaudación tributaria que va a la Seguridad Social, según AFIP.Esas dos variables se suman por mitades y arrojan el aumento de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales, como Asignaciones familiares o AUH, queAún no se difundió la evolución del padrón de los beneficiarios del sistema, otra variable de la fórmula, pero se estima que su impacto en la fórmula es marginal.Las cifras oficiales marcan que de los dos índices salariales que integran la fórmula de movilidad el Índice trimestral de Salarios del INDEC (9,4%) arrojó un porcentaje superior al del RIPTE de Seguridad Social (8%) y de ambos la fórmula indica que se elige el mayor.La otra mitad de la fórmula se compone de la recaudación impositiva que va a la Seguridad, básicamente el 100% del impuesto a los débitos y créditos, el 70% de la parte impositiva del Monotributo y el del IVA.En este caso de la recaudación se detraen los reintegros a las exportaciones y el saldo se distribuye: 11% a ANSES, que a su vez se distribuye: 6,27%: a las Provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas a la Nación y 93,73% a ANSES.En consecuencia, y como aún falta el dato de la evolución del número de beneficiarios,O sea, 4,7% de salarios más 3,5% de la recaudación tributaria que va a la ANSeS., como docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza, Poder Judicial, que disponen de índices propios. Fuente: (Clarín).-