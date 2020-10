El dólar blue comenzó la semana con un retroceso de 5 pesos

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $83,89 en promedio, con una suba de cinco centavos respecto al cierre del viernes, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL) baja 0,3%, a $ 168,33, en una rueda de alta volatilidad.



Por su parte, el denominado dólar MEP anota un alza de 1,1%, en $ 156,83 por unidad.



En tanto, en el segmento mayorista la divisa estadounidense sumó 13 centavos desde su último cierre, en $ 78,26.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $109,05 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $138,42.



En tanto, el denominado dólar informal o "blue" marcó un retroceso de cinco pesos, a $190 por unidad.



Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda en la que la entidad monetaria debió volver a utilizar recursos propios para subsanar el faltante de oferta en el mercado del segmento mayorista.



De esta forma, el especialista estimó que el Banco Central vendió alrededor de US$ 50 millones, aproximadamente.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 225 millones y se registraron US$ 105 millones en el sector de futuros del MAE.