Extienden congelamiento de alquileres y definen qué se hace con hipotecarios UVA

Política Presentaron un proyecto para extender congelamiento de alquileres hasta marzo

Sin desalojos

Los hipotecarios esperan

Incrementos

Sin definiciones

Confusión

El 30 de septiembre vencen los decretos con los que el Gobierno frenó las subas de los alquileres y la actualización de los créditos hipotecarios UVA, en marzo. A dos semanas de esa fecha clave, el Poder Ejecutivo decidió que prorrogará el congelamiento de los alquileres, pero todavía no definió qué pasará con los préstamos para vivienda, indicaron afuentes oficiales.Fuentes oficiales confirmaron que la prohibición de desalojos y el congelamiento de precios continuarán, aunque no especificaron hasta cuándo. La Federación Nacional de Inquilinos pidió que sea hasta fines de marzo y el oficialismo, a través de la diputada Fernanda Vallejos, ingresó un proyecto de ley con esos términos.Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, sostuvo en un comunicado: "Sabemos que el gobierno nacional está trabajando en la extensión del decreto y en un plan de desendeudamiento, pero necesitamos que lo comunique oficialmente para frenar la presión de las inmobiliarias y los propietarios sobre los inquilinos. Los niveles de incertidumbre y angustia son enormes. No pueden anunciar la extensión un día antes de que venza el decreto actual, si esperan hasta ese momento, ya miles de familias habrán sido echadas de forma violenta o económicamente de sus casas. Es más sencillo solucionar esto ahora, y no cuando ya estén en la calle".y que entrarían ahora en la fase de deshielo. Al respecto, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Hábitat trabajaban en alternativas, que no especificaron.El decreto 319/2020 congeló todas las cuotas de los préstamos UVA. En agosto, luego de las PASO,y se prorrogó por otro mes, para las escrituras de hasta 140.000 UVA.Para salir de esa medida, el Gobierno dictó en febrero una liberación gradual: descongeló las cuotas pero la diferencia entre el valor de agosto y el de marzo podía saldarse en pagos mensuales durante un año, que se sumaban al crédito. El congelamiento de marzo hizo que eso fuera inaplicable."Hay dos situaciones.", dijo Marcelo Mercere, integrante del colectivo de Hipotecados UVA que mantuvo reuniones con el Gobierno hasta hace tres semanas.en el caso de que haya sido alcanzada por ambos congelamientos; es decir el del anterior gobierno y el fijado por la actual administración. En este último caso la cuota pasaría deen un comunicado.Federico González Rouco, especialista en temas de vivienda, explicó aque la brecha entre el valor de la UVA y la cuota actual llega hasta 33,8 por ciento. Esa es la diferencia entre la UVA "pura" y la cuota que comenzó a congelarse en agosto del año pasado. Desde elLa confusión escaló este sábado, cuando el Banco Nación envióAl rato, una segunda comunicación pidió desechar ese correo electrónico.. Estamos trabajando para dar una solución a esa temática", agregó el Nación, principal colocador de préstamos para la vivienda indexados del mercado.A comienzos de mes, el presidente Alberto Fernández sostuvo que el gobierno trabajaba en una medida que contemple el "esfuerzo compartido"