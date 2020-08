Suspensión de empleados: Trabajo homologó más de 250 acuerdos en Entre Ríos

Conflicto de colectivos en Paraná

indicó ael responsable de la secretaría provincial de Trabajo, Ángel Zacarías; a lo que sumó "la situación económica en bajada del año anterior".En ese sentido, Zacarías destacó la intervención del gobierno nacional a través de los programas ATP, IFE y las facilidades de créditos para el pago de impuestos y servicios destinados a las empresas.confirmó a, pero aclaró que la cartera a su cargo "no maneja cifras exactas"."En el rubro de la construcción hubo una fuerte caída del empleo, que en este momento se está recuperando en función de la intervención del gobierno nacional", agregó. Y reconoció que "hay sectores afectados que tardarán un tiempo más en recuperarse, como el turístico, gastronómico y comercial".comunicó."La crisis es similar a la de 2001 pero esta tiene una característica especial porque afecta a la salud", acotó. "La prioridad ha sido priorizar la salud y en ese sentido, se trabajó para preservar el contrato laboral en una situación que es difícil", indicó al dar cuenta que la tarea de la cartera a su cargo también fue "controlar que los protocolos por las condiciones de higiene y seguridad laboral sean cumplidos".Bajo advertencia de rescisión del contrato de concesión, el intendente Adán Bahl intimó este miércoles a la empresa Buses Paraná a retomar servicio de colectivos urbanos en 72 horas.Cumplidos 44 días sin servicio de colectivos urbanos en Paraná y el área metropolitana, un conflicto por el cual los usuarios son los más perjudicados, desde la prestataria del servicio aseguraron que "cargar la responsabilidad en la empresa no es la forma" de resolver el conflicto.Consultado a Zacarías por qué desde la cartera a su cargo no se intervino para destrabar el conflicto, éste explicó que"Cuando se le debe pago de haberes a los trabajadores, no podemos convocar a la conciliación porque la empresa primero se debe ajustar a derecho y después resolverse el conflicto laboral", aclaró el funcionario provincial. Y agregó que "el conflicto no fue solo en Paraná sino que se trasladó a Nación, y por ende, estaba en ese ámbito"."Como intermediarios colaboramos en todo lo necesario para que se llegue a una solución y la Secretaría está a disposición para arribar a un acuerdo y que se restablezca el servicio", aseguró Zacarías.Punto aparte mencionó que. Si bien, en su momento, en la provincia se dictó una ley que lo consideraba así, los representantes de los trabajadores se ajustaron a una ley suprema"."Este no es un problema normativo y de leyes; éste es un problema en el que las partes deben sentarse a acordar una solución de fondo porque si no el conflicto continúa todos los meses", recomendó Zacarías. "Hay que poner buena voluntad de todas las partes que intervienen y llevar tranquilidad a los trabajadores respecto a que van a cobrar su salario, a la empresa para que preste el servicio al que están obligados por concesión y al Estado para que pueda garantizar a la ciudadanía el servicio público".