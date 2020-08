El Gobierno aclaró que "no está confirmado el aumento" de los combustibles

El Gobierno sostuvo que "no está confirmado el aumento" de los combustibles y subrayó que se están evaluando "las estructuras de costos" para definir si se pondrán en marcha "correcciones" en los precio del sector.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, indicó este sábado que "todavía no está confirmado" el incremento y anticipó que las tarifas de luz y el gas continuarán congelados.



"Estamos trabajando en el mismo sentido que cualquier otro producto, viendo la estructura de costos", afirmó en declaraciones radiales.



De ese modo, el funcionario nacional aseguró que una vez llevado a cabo ese análisis, "se va a ir viendo si en el camino hay que hacer correcciones".



Fuentes del sector petrolero señalaron a NA que en las últimas horas se llevaron a cabo reuniones para negociar un posible ajuste al alza en los precios del segmento.



De hecho, en declaraciones a la prensa, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, consideró que hay "un atraso significativo" en los surtidores.



"Hay algo peor que la nafta cara y es que no haya nafta. Por eso es un delicado equilibrio que está intentando hacer el Gobierno y desde el sector privado estamos ayudando", puntualizó.



De aplicarse una suba, se trataría de la primera en lo que va de 2020, en un escenario de tarifas congeladas en medio de la crisis económica profundizada por la pandemia de coronavirus.



"La decisión tomada es que tenemos las tarifas congeladas", enfatizó Cafiero, al ser consultado respecto de la posibilidad de implementar una actualización en las facturas.



En ese sentido, manifestó que "los aumentos previstos para este año", de acuerdo con el calendario del Gobierno anterior, "se suspendieron".



"No vemos la necesidad de tener que aumentar nada", remarcó el jefe de Gabinete.