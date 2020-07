El consumo de combustibles cayó un 35% interanual durante junio

La restricción en la circulación a causa del coronavirus repercute de manera directa en el consumo de combustibles. Después de una caída histórica en abril (como consecuencia de la parte más férrea de la cuarentena), se observó un repunte en mayo. Según datos preliminares de la entidad que nuclea a las estaciones de servicio, dicho crecimiento se estancó en junio y estiman que en julio podría darse una nueva contracción mensual.



"Aunque aún no tenemos los datos finales, podemos anticipar que el consumo en junio no mejoró en nada en relación con lo que fue el último informe que publicamos con respecto a mayo. Tenemos un promedio a nivel país de un 65% de ventas en comparación con el mismo mes del año pasado (lo que representa una caída interanual del 35%)", aseguró a Ámbito Financiero Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), quien detalló que en algunas regiones la demanda se hundió un 70% interanual: "En lugares donde se volvió a la fase 1, como el AMBA o Chaco, el consumo fue el 30% de lo que había sido el mismo mes del año anterior. De ahí no levanta. Las naftas cayeron abruptamente, un 50% comparativamente con el gasoil".



Justamente, el último informe al que hizo referencia Bornoroni dio cuenta de la realidad en el consumo en mayo, cuando el volumen de ventas "de combustibles líquidos en los canales minoristas cayó 34,5% interanual".



En tanto, "la caída total de despachos de naftas y gasoil (juntas) de febrero a mayo fue del 35,3%", remarcó Cecha, quien destacó que "si se analiza por facturación, el sector perdió a nivel país cerca de $42.346,4 millones, una caída del 48,6%, entre febrero y mayo".



De todas formas, después de una caída interanual del 48,5% en abril (tanto en el canal minorista como mayorista), en mayo se vio una recuperación del 23,3% mensual.



En ese contexto, el titular de la confederación que agrupa a las estaciones de servicio sostuvo que "la situación en el sector es muy compleja". "Estamos priorizando el pago de salarios de nuestro equipo de trabajo. Los ATP no fueron para todas las estaciones, sólo les llegó al 50%", remarcó Bornoroni.