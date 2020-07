Imágenes y testimonios: Protesta de hoteleros y gastronómicos en Paraná

Hoteleros y gastronómicos protestaron este jueves en la puerta de sus locales: sacaron camas, mesas y sillas a la vereda para evidenciar la crisis del sector, registróAdemás, colgaron globos negros en señal de duelo porque están "velando" al rubro. Piden una ley de Emergencia para las empresas y la apertura de los locales para poder trabajar."El pedido es una ley de emergencia nacional para asistir al sector turístico, hotelero y gastronómico que está pasando por una situación crítica, donde hace más de 100 días que estamos sin poder trabajar, acumulando deudas y sin poder hacer frente a todas las obligaciones que tenemos", explicó ael titular de Live Rock, Marcelo Barsuglia.Y continuó: "Priorizamos la salud, que es lo más importante, pero también necesitamos trabajar porque somos conscientes que hasta que no aparezca una vacuna vamos a convivir con el virus"."Tenemos 46 empleado, hoy ocupamos tres para el delivery y con la recaudación que no podemos hacer frente a todas las obligaciones. Le damos prioridad a lo salarial porque queremos mantener el grupo de trabajo pero llegará un momento en el que será imposible si no tenemos la continuidad de los ATP, un financiamiento a tasa 0, una reducción impositiva y un acompañamiento de las autoridades en eximiciones de impuestos, será muy difícil que la actividad pueda salir adelante", sentenció Barsuglia."Salimos para pedir la ley de emergencia para hoteles y gastronómicos, para tener un apoyo del Estado a fin de mantener las fuentes laborales", aseguró ael recepcionista de Gran Hotel Paraná, Euclides González."La problemática es general a nivel nacional y a nivel provincial, son muchos los hoteles que tomaron la decisión de no abrir o reducir personal", sentenció al dar cuenta que "es una problemática que nos golpea muy duro, y sin vistas a mejorar"."Es complicada la situación y nos encuentra a todos unidos para mantener nuestras fuentes de trabajo", sentenció."Estamos velando a nuestra empresa, la que está prácticamente quebrada porque no tenemos ninguna solución ni municipal, provincial, ni nacional. Pedimos la emergencia económica para el sector porque a los impuestos hay que seguir pagándolos, seguimos acumulando boletas y sin vender nada, y no nos dejaron trabajar", indicó aSalvador López, uno de los mozos de restaurante Flamingo."Se implementó un protocolo de trabajo, con todos los recaudos necesarios, y nunca vinieron a controlarnos. Al primer caso en Paraná nos cerraron las puertas", acusó al dar cuenta que "estaba todo preparado para trabajar con el virus circulante, estábamos protegidos, pero al primer caso nos cerraron las puertas"."Estamos de duelo por nuestras empresas y nuestro trabajo, es la tristeza que nos invade a todos los trabajadores", sentenció. Aseguró que son 25 las familias que dependen del restó céntrico. "La mayoría tiene hasta 15 años de servicio desde que hizo la reforma", acotó.