Nueva ley de alquileres: "El precio se ajustará anualmente", explicaron

El Gobierno nacional promulgó la nueva ley de alquileres, que había sido aprobada por el Congreso hace dos semanas. Entrará en vigencia para los contratos celebrados desde este miércoles.que "la ley propone cinco tipos de garantías, en las cuales el inquilino puede ofrecer dos y de esas el propietario puede elegir una. No hay novedad en esto, porque esas garantías existen. La primera es la garantía propietaria, que es la que habitualmente se pide; el recibo de sueldo, que también se pide; y las otras tres son seguro de caución, un aval bancario o fianza. Las tres existen, pero no se usan por los costos que tienen"."Lo que sí cambia es la duración del contrato. Pasa de dos años a tres años. Eso hoy significa un inconveniente por el tipo de economía que tiene Argentina. Si tuviéramos una economía estable nos da lo mismo contratar a un año, a cinco años o 10 años", dijo.Sobre el precio del alquiler, explicó que "el precio se puede ajustar anualmente por una combinación del Índice de Precios del Consumidor y el salario de los trabajadores estables".En ese sentido, resaltó que "el incremento se hace anualmente. Se incorpora con un índice que cada 12 meses se actualiza. Como son tan variados los tipos de inmuebles que se ofrecen, lo más razonable es establecer rangos de precios. Un departamento de un dormitorio en Paraná tiene un costo de alquiler de entre 8 mil pesos hasta 15 mil pesos, dependiendo la zona y demás"."Generalmente la gente busca vivir cerca de las escuelas o del trabajo. Usualmente se cambian de casa porque necesitan algo más grande o necesitan cambiar de lugar", agregó.Consideró que "estaba funcionando bien la relación entre propietario e inquilino. Creo que no va a haber mayores inconvenientes".Respecto a las expensas, informó que "no cambia en nada porque a las ordinarias sigue correspondiendo que las pague el inquilino. A las expensas extraordinarias siempre las tuvo que pagar el propietario. No es algo nuevo".