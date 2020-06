Productor entrerriano denunció la quema de 11 rollos de pasto

Bruno Unrein amaneció este domingo con una desagradable sorpresa: Varios rollos de pasto que era de su propiedad y que se hallaban sobre la banquina de un camino en la zona de Valle María, en el departamento Diamante, se estaban quemando."No sé a quién le han molestado, pero hoy desayuné con esta desgracia de 11 rollos que se quemaron totalmente", contó.Inmediatamente, allegados al mismo se solidarizaron y expresaron su "bronca e impotencia. Tanto trabajo, tiempo y esfuerzo para que vengan y te lo quemen", le expresaron en uno de los tantos mensajes.Según supo, Unrein admitió que no se hallaban dentro de su campo, pero aclaró que "no por estar en la calle uno puede hacer daño a todo lo que está allí y tiene dueño".Tras recalcar que "hay que respetar", se consoló diciendo: "son cosas que pasan".Asimismo, acotó que "no culpo a nadie porque no tengo pruebas. Hace muchos años que están ahí y jamás tuve alguna queja de algún vecino ni nada. De lo contrario los hubiera sacado".Y completó: "No sé qué habrá pasado. Si fue alguien que pasó por ahí o qué. Se quemaron, pero gracias a Dios no afectó a nadie y no pasó a mayores".