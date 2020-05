Las aerolíneas piden la misma ayuda económica que recibieron los colectivos

Con las actividades paralizadas y en plena negociación con el Gobierno argentino para intentar traccionar alguna ayuda financiera hacia su sector, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) tomó nota del gesto realizado hoy por el ministro Mario Meoni a los colectivos de larga distancia, que recibirán $1000 millones en subsidios. "Esperemos que hagan lo mismo para el transporte aéreo" dijo Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la entidad, en una conferencia de prensa virtual., dijo Cerdá sobre la medida oficial, y argumentó que el transporte aéreo tiene. "No solo por la movilidad de pasajeros de manera más rápida, segura y confiable que por otras vías, sino también por el transporte de mercancías, suministros médicos, etcétera", remarcó.Según apuntó Cerdá, la envergadura de la ayuda financiera recibida hasta el momento por las compañías del sector varía mucho de acuerdo a la región. Latinoamérica es, según indicó, la que menor alivio ha ofrecido a las empresas, poniendo a disposición solo US$300 millones, el equivalente al 1% de las ganancias que tuvieron las empresas en 2019. Norteamérica se encuentra en el extremo contrario, con una ayuda financiera de US$66.000 millones, equivalente al 25% de las ganancias de las empresas del año anterior, según publicóSin embargo, Cerdá destacó, dentro de Latinoamérica, las medidas tomadas por Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador, que van desde la reducción de tasas para las líneas aéreas al lanzamiento de líneas de créditos específicas.Dos semanas atrás Cerdá anticipó que, a partir del diálogo con el Gobierno argentino, las autoridades locales habían definido estudiar la posibilidad de adelantar la fecha de la reactivación del transporte aerocomercial a julio. Hoy el ejecutivo dijo que "la postura oficial" es mantener la fecha establecida para la reactivación de la actividad fija en el 1 de septiembre, dado el aumento de los casos de coronavirus.De todos modos, Cerdá explicó que. Las otras dos tienen que ver con la ayuda financiera solicitada y con la aplicación de los protocolos sanitarios pertinentes para evitar el contagio de Covid-19.Consultado sobre la novedad reciente del acogimiento de Latam, la aerolínea más grande de la región, al capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense, Cerdá no descartó que otras empresas puedan sumarse. El ejecutivo consideró que, en tanto el tráfico mantenga virtualmente paralizado, "cada día habrá más probabilidad de que las compañías se tengan que acoplar al Capítulo 11 o incluso dejar de operar de manera permanente". "Estamos llegando a momentos en el que simplemente no hay suficiente liquidez para mantener operaciones en tierra, sin volar", añadió.