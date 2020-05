Por la pandemia, las expo rurales en la provincia serían de ganadería

Según la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) debido al brote de coronavirus las Exposiciones Rurales entrerrianas este año sólo serían una muestra ganadera, dejando de lado las propuestas comerciales, institucionales e industriales, que en algunos casos quedarán en compás de espera debido a la emergencia sanitaria producto de la pandemia por Covid-19 que afecta al mundo.



"Se está privilegiando la seguridad y la salud de los asistentes y de sus trabajadores es por ello que las propuestas comerciales que se llevan a cabo todos los años resultan inviables hasta este momento por la alta concentración de gente que convocan. La pandemia ha imposibilitado todo tipo de muestra que implique aglomeración de gente y no sabemos hasta cuando se extenderá este tipo de prohibición por lo que en principio acordamos que se respeten las fechas del calendario tal cual estaban confirmadas, pero suspendiendo momentáneamente las propuestas comerciales. Dichos eventos son fundamentales como compendio anual de las actividades y como vehículo de relación con las comunidades de cada localidad, pero nos iremos moviendo de acuerdo a los acontecimientos. En principio las propuestas serán solo ganaderas con la modalidad de admisión, jura y remates teniendo en cuenta todos los protocolos sanitarios actuales", explicó el presidente de FARER, José Ignacio Colombatto.



Al respecto Nicasio Tito, vicepresidente de FARER, también expresó que "la idea de algunas rurales es de al menos realizar las exposiciones ganaderas con los protocoles sanitarios, al igual que se realizan los remates en la actualidad. Eso al menos permitiría no perder la plaza, ni el vínculo con las cabañas y los productores. Hoy es muy difícil pensar en una Expo que integre lo agropecuario y lo comercial como las conocemos", aseguró.



Colombatto agregó que "este es el panorama que tenemos hoy, eso no significa que sea una cuestión juzgada y cerrada. Cada Sociedad Rural irá analizando sus pasos de acuerdo a la cuestión sanitaria. Una complejidad que se presenta es que cada Expo necesita un trabajo previo inmenso y no se puede empezar a trabajar sobre supuestos. Toda esa enorme labor de organización y comercialización que cada evento tiene atrás necesita de previsibilidad y hoy carecemos de ella", aseguró.



Las fechas de las Exposiciones Provinciales Ganaderas confirmadas en la provincia, las cuales quedaron sujetas a modificación de acuerdo a las medidas sanitarias y de organización de cada Sociedad Rural, son las siguientes: Villaguay 7 y 8 de agosto; Federal 14 y 15 de agosto; Feliciano 22 y 23 de agosto; Chajarí 5 y 6 de septiembre; Colón 5 y 6 de septiembre; La Paz 12 y 13 de septiembre; Gualeguaychú 13 y 14 de septiembre; Gualeguay 19 y 20 de septiembre; Concordia 3 y 4 de octubre; y Victoria 10 y 11 de octubre.