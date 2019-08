El dólar cerró con una leve baja y el Central aportó US$ 154 millones

Así en los bancos que releva el BCRA, la moneda estadounidense cotizó entre máximos de $58 y mínimos de $56,50 como en el caso del Hipotecario y del Santander para la venta a sus clientes.



Mientras que en el segmento mayorista el dólar subió 27 centavos respecto de ayer hasta los $55,02 para la venta.



"Con subastas de Hacienda y propias del BCRA, la autoridad monetaria inyectó US$ 154 millones para abastecer la plaza, acotando la fluctuación de los precios", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



"El BCRA y el Tesoro están haciendo intervenciones parciales y sorpresivas" para hacer frente a la demanda ante "la falta de ingresos de exportadores e inversores", acotó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



"El tipo de cambio lentamente comienza a encontrar un equilibrio", agregó.



En la ciudad de Paraná, en la agencia de cambios Valuar, el dólar cerró 52,999 para la compra y 57,300 para la venta.



En materia monetaria la tasa de las Leliq finalizó este miércoles en 74,977% para un total de $255.489 millones sobre un total de $286.270 millones que vencían hoy.



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los U$S 682,5 millones y no hubo operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex, se operaron 601 millones de dólares; 17 % menos que ayer, pero a diferencia del mercado de contado el de futuros mostró bajas en todos los plazos, en especial a partir de septiembre, donde cedieron en más del 3% promedio.



Más del 60% de las operaciones se concentraron en los tramos más cortos con precios finales de $56,30 y $61 para los meses de agosto y septiembre respectivamente.