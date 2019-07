Gas natural en Paraná: Menor consumo, mayor mora y boletas mensuales

El gerente de Redengas, Mario Luna, aclaró que por una determinación del Ente Nacional Regulador del Gas "a partir del 1 de junio las boletas se emitan mensualmente. Se sigue midiendo bimestralmente, pero se carga la mitad del consumo en cada boleta", precisó el ejecutivo, quien afirmó que, más allá de esto, "no debería haber ninguna variación en cuanto a los montos".Luna explicó a"que el aumento que se está aplicando ahora es el otorgado en abril. El próximo está previsto para octubre, con el cálculo que se hará en septiembre", según la normativa vigente. "Una parte de la tarifa va asociada a la inflación y otra al valor del dólar", acotó.Interrogado sobre la tarifa social, dio cuenta de que "el beneficio que hoy se recibe es mínimo, porque se hace sobre un bloque de consumo de 450 metros cúbicos al año. Hay unos 8.000 usuarios adheridos en Paraná. En un principio era importante el ahorro, pero hoy es mínimo", ratificó.Por otra parte, admitió que "se tarda más en cobrar las facturas. Tratamos de llegar a un entendimiento con el usuario, ya que nuestra intención no es cortar el servicio, sino recuperar el dinero de la factura por el monto equivalente al servicio prestado. Quien tenga problemas para afrontar los costos del gas, no tiene más que llamarnos y a algún acuerdo vamos a llegar"."Ante el vencimiento de la factura se emite un aviso de deuda. En última instancia se puede llegar al corte del servicio", dijo Luna, a la vez que manifestó que "hay algunos clubes que tienen sus problemas, sobre todo porque usan gas para climatizar las piletas"."El consumo es muy inferior al invierno pasado. Ya venía disminuido porque la gente se está restringiendo, pero las altas temperaturas hacen que haya caído alrededor del 20 por ciento en comparación con el año pasado", completó.