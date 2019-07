Congelan cuotas de planes de ahorro: los adjudicatarios "sienten un gran alivio"

La abogada Daiana Moretti

El grupo de afectados por la excesiva suba de cuotas los Planes de Ahorro, obtuvieron la aceptación de una acción de amparo colectiva que habían solicitado en la Justicia provincial. Por resolución judicial les congelarán las cuotas a partir del junio pasado, fecha en que presentaron la demanda., en diálogo con, manifestó: "Hace quince días hemos iniciado una demanda colectiva para pedir reestructurar el valor del contrato, que se fije un valor que sea objetivo y que eso impacte en la cuota, y que la misma sea razonable para que la gente la pueda abonar".Los damnificados sostienen que "el valor móvil que hoy existe de los autos, no es un valor que tenga un precio objetivo. Para dar un ejemplo, los ahorristas pagaban una cuota en marzo o abril del año pasado de 3.000 pesos, y hoy están pagando 12 mil o trece mil pesos de cuota, lo cual indica que ha crecido muy por encima de lo que ha crecido el dólar, de lo que ha sido la inflación. Por eso planteamos que se haga en base a un valor objetivo"."Al recurso de amparo lo interpusimos en el Juzgado Civil y Comercial Nº 9, pero quien resolvió es la jueza de feria, la doctora Elena Albornoz, que dispuso hacer lugar a una de las medidas cautelares que habíamos solicitado, que es `de no innovar` a los fines de que se congele la cuota y no siga incrementándose el valor mientras dure el proceso judicial", dejó en claro Moretti.Además, dijo queLa letrada manifestó que esta semana realizarán "una convocatoria de más perjudicados" para sumarlos a los ya existentes o harán un amparo nuevo. "El amparo colectivo permite en cierta etapa del proceso, incorporar a nuevos damnificados", aportó.