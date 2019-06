El dólar volvió a operar en baja y cerró a $43,668

Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una baja de tasas de las Leliq de 78 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 63,839% para un total adjudicado de $236.993 millones. A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $2.178 millones.



Agustín Ortiz Fragola, miembro del directorio de CFA Society Argentina, explicó que el tipo de cambio volvió a apreciarse "y continúo la tendencia de la semana pasada, lo que evidencia entrada de capitales para hacer carry trade".



Por su parte, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, indicó que "hubo otra baja de tasa con tipo de cambio nominal en el mismo sentido, hoy con el EMBI+ local (riesgo país) para arriba acusando el impacto de fallos adversos (YPF)".



"Con un efecto neto levemente expansivo sobre la base monetaria, estamos a menos de 1,5 punto porcentual del piso de tasa definido por Comité de Política Monetaria (Copom) para junio", detalló Caamaño.



"Es la cuarta baja consecutiva del tipo de cambio mayorista, con una pérdida acumulada de $1,53, que lo llevó al registro exhibido en el cierre del 23 de abril", describió Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio. Y resaltó que el contexto internacional también colaboró con los factores estrictamente locales "para mantener la tendencia de debilidad de la moneda norteamericana".



El volumen de negocios en el segmento de contado fue de US$ 973 millones, pero no se registraron operaciones en los mercados de futuros MAE. En el mercado de dinero entre bancos se operó al 62,5%.



"En swaps cambiarios se pactaron US$ 284 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el miércoles", indicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.



En el mercado de futuros de Rosario se operaron US$ 2.007 millones.