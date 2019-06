Advierten que Argentina tendrá complicaciones para "pagar intereses" de la deuda

"Hay que mostrar que la Argentina genera la cantidad de dólares suficientes para poder pagar los intereses de deuda", apuntó.



Según su consideración, "la deuda externa quedó muy alta" y la Argentina "tiene escasez de dólares".



"Se complica hasta para pagar los intereses solamente", insistió en diálogo con FM Milenium.



Al referirse al mercado laboral, evaluó que "la informalidad funcionó como válvula de escape" y aseguró que "creció mucho el empleo en negro".



Además, subrayó que "la caída del salario real, si bien es una mala noticia porque a la gente no le alcanza la plata, también ha funcionado para sostener el empleo".



"La reactivación tiene que venir de la mano de las exportaciones", indicó el economista.



En tanto, señaló que "la estrategia de generar dólares con los sectores más competitivos de la Argentina no es desacertada, pero lo que sí fue desacertado fue no haber sido más agresivo en la reducción del déficit fiscal".