Para la Unión Industrial Argentina la economía está en "el peor de los momentos"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, advirtió que el país atraviesa "el peor de los momentos" a nivel económico, como consecuencia de "la recesión y las altas tasas".



Según el dirigente, "hay una caída generalizada en casi todos los sectores, en un contexto de altas tasas con recesión y caída de consumo".



"Por eso creo que estamos en el peor de los momentos. Y no hay un panorama de mejora en el corto plazo. Esta es la coyuntura que está teniendo nuestro país", lamentó Acevedo a FM Millenium.



A la vez, el ejecutivo de la Aceitera General Deheza (AGD) agregó: "Al estar en un período electoral, no veo que pueda haber medidas diferentes a las que tenemos ahora. Tal vez sí lo hagan cuando termine la campaña".



Por caso, comentó que el Gobierno dio impulso al programa "Ahora 12", un mecanismo que, a su criterio, "puede impactar de manera positiva en algunos sectores, como el de electrodomésticos".



El presidente de la UIA también expresó que la industria "está a casi el 50% de la capacidad instalada, se achican turnos y se suspende personal", ante lo cual deseó que "éste sea el piso".



Acevedo, que el martes último fue reelecto por dos años más al frente de la central fabril, consideró también que "está bajando la inflación, algo que se puede ver mes a mes, y los últimos aumentos de sueldo o las paritarias que se están trabajando ahora pueden dar un respiro para el mercado interno".



Sin embargo, advirtió: "Pero no somos optimistas, al menos para este año".



Además, cuestionó a la Casa Rosada por "haber atacado a la inflación de manera muy minorista, sin tener en cuenta los costos".



"Cuando comenzó este Gobierno nos decían que la inflación iba a bajar e iba a ser del 5% este año. Y bueno, vemos que estamos ahora muy por encima del 40%", añadió.



No obstante, el dirigente industrial resaltó que "la Argentina tiene un potencial enorme para crecer. Para eso hay que tener un rumbo de acá a diez años".



"Lo que tenemos es que cada vez que cambia el Gobierno, el país va ferozmente de un lado a otro", concluyó.