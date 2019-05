Mercados alterados y números rojos: por qué sube el dólar y el riesgo país

La incertidumbre electoral domina la escena financiera. Las encuestas que empiezan a aparecer, asignándole posibilidades de triunfar a la posible candidata Cristina Fernández de Kirchner llevaron a los inversores a "resetear su escenario" en una variable clave. Qué riesgo de default de la deuda hay con un cambio de gobierno instalado en la Casa Rosada, a partir del 10 de diciembre de 2019.En el mercado afirman que no habrá ni 24 horas de luna de miel para ese nuevo gobierno, que según algunas encuestas sería "K", indica. En realidad el reloj comenzará a correr desde el día que se conozcan los resultados de las PASO, o tal vez antes, el día que se presenten las candidaturas. La lectura es esta: las chances de hacer roll over sobre los vencimientos de deuda en dólares son muy acotadas en un escenario "K". La cesación de pagos, más probable.Esto es lo que empuja hacia abajo los precios de los bonos y en sentido inverso el riesgo país y el precio de los seguros contra el default.El Banco Central tiene casi 73 mil millones de reservas pero no las puede usar hasta que el dólar llegue a $ 51,45. Desde ese momento puede vender hasta 150 millones de dólares por día. Para que llegue esa instancia, el dólar tiene que subir casi 20% desde el precio que muestra hoy en el mercado mayorista.Es el problema que el mercado ve: muchas reservas pero manos casi atadas para enfrentar una corrida cambiaria. Para el momento, que el dólar llegue a $ 51,45, tal vez sea demasiado tarde.Los cálculos del Central dicen que la dolarización de los argentinos está en los niveles más altos de la historia y no hay tantos pesos como para desafiar el poder de fuego del Central. Pero claro, cuando hay tal sensación de incertidumbre cualquier demanda sobre el tipo de cambio mueve el mercado. Incluso en días como estos, en los que con poco volumen el precio de la divisa se mueve en forma violenta.De ahí que, en medio de la corrida, el mercado se imagina que, tal vez más temprano que tarde, el Gobierno decida -unilateralmente o con aval del Fondo- intervenir en el mercado aún dentro de la denominada "zona de no intervención". Para algunos, sería una señal que puede dar el Central para avisar que desafiarlo dentro de la zona puede resultar un mal negocio.Los mercados de futuros están mostrando la pérdida de credibilidad del BCRA. Los contratos pactados hasta agosto aún muestran precios por debajo del techo de la banda cambiaria. Desde septiembre en adelante, lo superan. Y llegan a los $ 60 los contratos a diciembre. Esto indica que hay gente que está comprando dólares por encima de precio que el BCRA dice está dispuesto a defender.Finalmente, con un dólar en alza será más difícil mostrar un retroceso de los índices de precios, la otra baraja -junto al dólar calmo- que el Gobierno tiene para mantenerse competitivo en la carrera electoral. Fuente: (Clarín).-