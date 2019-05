Macri y el riesgo país: "El mundo cree que los argentinos quieren volver atrás"

En una jornada en la que vuelve a subir el dólar y el riesgo país trepa a niveles récord, el Presidente volvió a atribuir la inestabilidad económico a la incertidumbre electoral y sostuvo que el mundo "duda" y tiene "mucho miedo" porque cree que los argentinos por ahí quieren volver atrás" pero aseguró que "esas dudas están infundadas".La entrevista se dio al cabo de una recorrida que el mandatario realizó en la provincia para apoyar al candidato a la gobernación por Cambiemos, el radical José Corral, antes de la elección del próximo domingo."El mundo nos ha dado un apoyo inédito. Nunca en la historia le dieron un crédito tan grande a un país como el que le dieron a la Argentina. El mundo dice queremos que Argentina vaya por un camino de la normalización, que sea un jugador serio, un protagonista serio del mundo que viene, proveyendo alimentos, energía, tecnología. Si continuamos en esta tarea de ser confiables, previsibles, el mundo va a seguir confiando y va a venir con más fuerza", insistió Macri, que instó a los suyos a mantener la tranquilidad: "Aquellos que tenemos responsabilidades de liderar, tenemos que mantener la calma y recorrer este proceso electoral demostrándole al mundo que no vamos a volver atrás y que vamos a seguir en este camino".El mandatario se mostró optimista pese a la inestabilidad que mostraron los mercados desde temprano. Y apuntó que "estamos saliendo lentamente. Los últimos meses hemos crecido un poquito respecto al mes anterior. Y esta cosecha del campo va a ser un empujón muy fuerte. Va a ser un récord de producción, la más importante de nuestra historia".Por otra parte, si bien admitió que a la gente "le cuesta más llegar a fin de mes", y que "hay que derrotar definitivamente a la inflación", remarcó que "el camino que se ha tomado es el que va a llevar a una solución" para el país. "No hay soluciones mágicas, sino capacidad de trabajar. Si creemos que la luz puede ser gratis, nos va a pasar lo que nos pasó. El país no puede crecer sin energía", consideró.El jefe de Estado planteó que el cambio excede a lo económico. "Hay que acabar con la cultura de la viveza y de sacar ventaja del otro. Por eso hay que capacitar a la gente que quedó excluida del sistema. Hay un dato que hace sentir que hay futuro: de las personas que tienen el 'Plan Trabajar', que ahora es 'Haciendo Futuro', hay 180 mil personas que están terminando el secundario en este momento, con altísimas calificaciones. Y el 80 por ciento son personas que viven en casas precarias, la mayoría mujeres, que están convencidas y que, como mucha gente, quiere hacer su aporte a la Argentina que viene, que quiere cambiar", dijo.Luego, ratificó que la meta de déficit cero es innegociable. "Eso va a ser que haya previsibilidad, que los productores de leche sepan a cuánto van a poder vender su producto, que ese valor sea real y constante y que no esté sometido a que haya algo en el medio y unos pocos vivos se aprovechen del desorden. Porque el desorden siempre es a favor de los que no quieren trabajar", reflexionó.