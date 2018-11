El dólar cayó más de 70 centavos y cerró a $ 38,82: En el mes subió 5 por ciento

Viernes sin actividad

Por el incesante ingreso de divisas, tanto de bancos, exportadores e inversores, el dólar retrocedió 1,8% o 72 centavos este jueves a $ 38,82 y anotó su tercera caída en fila en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de. Sucedió en una jornada reducida -se operó hasta las 13- por la llegada de los principales líderes del mundo que participarán de la cumbre del G20. A pesar de que en el billete se mantuvo por varias semanas estable, aumentó un 5% en noviembre como consecuencia de tres fuertes subas en ruedas en la que inversores apostaron por desarme de posiciones.Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió 74 centavos a $ 37,72, en una rueda en la que el Banco Central adjudicó $ 189.162 millones en una nueva licitación de Leliq, con una tasa promedio de 60,753%. La evolución en las últimas seis ruedas:22-11-2018 37,4323-11-2018 38,526-11-2018 39,9427-11-2018 39,6328-11-2018 39,5429-11-2018 38,82"La cotización cayó por el incesante ingreso de divisas, tanto de bancos, exportadores e inversores, que con encontraron eco por parte de la demanda, ya que priorizaron los operadores la colocación de pesos de acuerdo al variado menú de activos y a distintos plazos, con tasas todavía altas", analizaron desde ABC Mercado de Cambios."En una jornada atípica por el horario reducido, la divisa norteamericana no pudo recuperarse de las caídas precedentes y repitió un escenario de franca debilidad. Los precios se acomodaron a un escenario en el que la oferta de divisas se impuso claramente en el desarrollo de las operaciones generando la tercera baja consecutiva", afirmó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.Los máximos de la fecha se anotaron en los $ 38,35 con la primera operación pactada, once centavos debajo del cierre previo. Sin embargo, la oferta de dólares se instaló desde temprano y con fuerza durante casi todo el transcurso de la abreviada rueda e impulsó retrocesos continuos de los precios que perforaron con facilidad el piso de los $ 38 tocando mínimos en los $ 37,72 sobre el cierre de las operaciones. El monto total operado fue de u$s 305 millones.Cabe mencionar que los bancos públicos y privados de toda la Argentina no abrirán sus puertas para atención al público el viernes por un "feriado" determinado por las autoridades en el marco de la cumbre.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 52%.En el ROFEX, se operaron u$s 822 millones, de los cuales más del 65% se pactó entre noviembre y diciembre, con precios finales a $ 37,97 y $ 39,26 respectivamente; y tasas del 60,48% y 46,57% TNA. Los futuros terminaron con bajas de más de $ 1, acompañando la baja del spot, que retrocedió $ 0,74.En el mercado informal, por su parte, el blue cerró estable a $ 38, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" bajó ayer 13 centavos a $ 38,59.Las reservas internacionales aumentaron u$s 3 millones hasta las u$s 51.446 millones.Pese a que la moneda estadounidense operó prácticamente estable durante gran parte del segundo mes de gestión de Gudio Sandleris al frente del BCRA, la cotización finalizó noviembre con un incremento del 5%. La suba se concentró básicamente en tres jornadas que determinaron el resultado final: el martes 13 de noviembre, cuando el dólar saltó 55 centavos en una rueda en la que el Central convalidó el séptimo recorte en la tasa de Leliq.La segunda disparada ocurrió el viernes 23 de noviembre cuando el billete saltó $ 1,07, impulsado por una importante demanda por cobertura ante la liquidez imperante en la plaza (tras licitación de Lebac, en la que el BCRA volcó a la plaza unos $ 122.000 millones).Y la estocada final que terminó de definir el aumento del dólar se dio el último lunes en una rueda en la que la moneda estadounidense avanzó $ 1,44 (la mayor suba en la era Sandleris). El alza de la cotización respondió a diversos factores como el desarme del carry trade, vencimientos importantes de obligaciones con el exterior, la toma de posiciones por el cierre de mes y la apreciación de la divisa en la región.