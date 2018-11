Suben las bandas de fluctuación del dólar: El mínimo pasa a 35 pesos

Economía El dólar se hundió 82 centavos y cerró el mes por debajo de los 37 pesos

Cerca del mínimo previsto por el sistema de bandas

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron ayer en US$ 53.945 millones, US$ 95 millones menos respecto del martes.La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de US$ 48 millones.Se registró un ingreso remanente correspondiente al acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional por un equivalente a US$ 47 millones.Por último, se realizaron pagos a Organismos Internacionales por US$ 12 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 2 millones.El dólar mayorista cerró ayer a $ 35,95 y se acerca cada vez más al piso de la banda cambiaria dispuesto por el Banco Central, que a partir de hoy se ubica en $ 35,02.De acuerdo al esquema de actualización dispuesto por la entidad, el dólar fluctuará sin intervención del Central entre las bandas de $ 35,02 para el piso y $ 45,32 para el techo.El esquema prevé una actualización diaria con una tasa mensual del 3% hasta diciembre. A fin de ese mes el Banco Central definirá si mantendrá sin cambios el esquema propuesto desde el 1 de octubre.A finales de septiembre, cuando Guido Sandleris llegó a la presidencia del BCRA y dispuso el nuevo esquema de política monetaria, el dólar se ubicaba en $ 41,25 (para el segmento mayorista que es el que considera la entidad) y las bandas debutaron con mínimos de $34 y máximos de $44.Por debajo de la banda, el BCRA intervendría con compra de dólares de considerarlo necesario, en especial para no retrasar el tipo de cambio, que es la advertencia que hacen algunos economistas. Mientras que por encima de la zona superior, la entidad participaría con ventas para abastecer el mercado.En el primer mes de aplicación la participación del Central en el mercado fue nula.