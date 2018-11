Rattazzi pidió un dólar a 40 pesos y reforma laboral

El empresario Cristiano Rattazzi, titular de Fiat-Chrysler, dejó fuertes definiciones sobre el país con críticas de fondo al esquema económico del Gobierno, aunque apoyándolo de cara a las elecciones de 2019: las tasas de interés, la corrida cambiaria, el valor del peso frente al dólar, la reforma laboral, la inflación, el Mercosur y las presidenciales.



Rattazzi, primero, cuestionó las tasas de interés que, pese a haber tenido una leve caída este miércoles, sigue arriba del 70% (el martes cerró en 70,05% y lleva un incremento desde enero -el llamado YTD- de más de 40%).



"La tasa de interés está absolutamente absurda, ¿cómo vas a tener tasa al 70%? Está claro que la inflación es alta y tenían que bajarla muy rápido, pero era tal el miedo de que eso puede pasar al dólar que no se animan a bajar un poco más y ponerla en la previsión de la inflación, al orden del 45%", dijo Rattazi a LN+.



Para el empresario el Gobierno de Mauricio Macri lleva por "miedo" las tasas a ese nivel para atraer a los inversionistas y para que de ese modo no se vayan al dolar, lo que aumentaría la demanda de la divisa y su consecuente suba.



En ese sentido, Rattazzi lo planteó directamente: "El país ha aceptado un poco que el dólar vale 40 pesos, habría que aflojar un poquito y que vaya a 40 y que a ese precio puede estabilizarse bastante; puede girar la inflación para abajo". Y agregó: "Tenemos que separar el dólar de lo que es el costo de vida".



Al respecto de la inflación sostuvo: "La inflación es una droga porque la usás, emitís, creás un sentido de riqueza, como una droga, creás euforia, das más plata, pero es falsa". Aunque aclaró: "Es complicado eliminarla".



El titular de FIAT dijo entonces que el "el gradualismo en principio es seducente (sic), es lindo, pero el gradualismo después se pone tan gradual que después no se avanza más para nada y un día el mercado dijo: 'no te creo más'".



Lo explicó en referencia a la corrida cambiaria de meses atrás: "El mercado seguramente dio una buena demostración en abril, fue bastante organizado para que pasara eso". En otras palabras, dijo que el Gobierno no tendría que haber sostenido el precio del dólar vendiendo Reservas, por lo que lo calificó de "ingenuo".



"Si uno piensa el dólar estaba a 20 pesos y todos sabían que estaba atrasado; también habían puesto un impuesto a los extranjeros que habían comprado Lebacs. Tal fue el shock de esos 7 mil millones que salieron, que el Banco Central, en vez de darse cuenta que estaba cambiando todo, le compró con dólares genuinos de reservas toda esa plata que salía, manteniendo el valor del dólar en $20/21", desarrolló.



Y agregó: "A los pocos días el dólar se fue a $25. En esas cosas son un poco ingenuos. Tenemos que ser un poco menos ingenuos; el mercado es el mercado, el mercado no es ingenuo, huele sangre, así es el mundo. El mundo es cruel, pero ahí salen las empresas mas fuertes y los salarios mas fuertes".



Sobre el futuro planteó que "es el momento" de hacer la reforma laboral: "La reforma laboral sirve mucho para eliminar la litigiosidad y, segundo, porque hay que blanquear lo más rápido posible para que la gente vaya al blanco y dar ayuda a quien pone gente en blanco en trabajos de calidad (somos solo las empresas privadas las que podemos dar trabajos de calidad)".



Rattazzi, por último, fue consultado además por la posibilidad de un triunfo de CFK en 2019: "Todo puede pasar, pero la veo difícil, muy difícil. La coyuntura es tremendamente difícil, pero por lo menos está cambiando el país".



Finalmente, al respecto de la visión del ultraderechista Jair Bolsonaro sobre el Mercosur, dijo que "la política de un país más insertado en el mundo, mas abierto, mas competitivo le sirve especialmente a la Argentina".

Fuente: Clarín