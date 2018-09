La recaudación de agosto subió el 32,6% con gran aporte del IVA y Ganancias

El IVA creció el 31,9%

Así, en los primeros ocho meses del año, la recaudación sumó $ 2.154.277,2 millones, con un incremento del 28,6% respecto del mismo período del año anterior.El resultado global se vio favorecido por el primer anticipo de Ganancias y Bienes Personales, que ingresó en agosto, mientras que el año pasado se contabilizó en julio. Además, hubo un día hábil más para el Impuesto a los Débitos y Créditos respecto de agosto del año pasado.Los valores mayores de la serie se alcanzaron en el IVA Neto, con una recaudación de $ 98.116 millones y una suba del 40,3%; en Débitos y Créditos con el 40,8% y en los Derechos de Importación con un 51%.En particular, el IVA impositivo creció el 31,9% y el aduanero el 54%. Cabe destacar que el aumento interanual se vio atenuado por los mayores montos de devolución de retenciones de IVA por el régimen de comercialización de granos y por la devolución de IVA a los exportadores respecto del año anterior.En tanto, el impuesto a las Ganancias sumó $ 68.701 millones y creció el 44,9%. Además del anticipo de personas humanas que este año cayó en agosto, influyeron positivamente la acreditación de compensaciones netas, principalmente desde el IVA, por unos $ 1300 millones; el ingreso de $ 407 millones de sujetos residentes en el exterior por la compraventa de acciones y otros títulos de empresas; y la cuarta cuota del saldo de la declaración jurada de las sociedades con cierre en diciembre.En tanto, Débitos y Créditos en cuenta corriente, sumó $ 20.745 millones, con un alza del 40,8%.Por su parte, los impuestos a la seguridad social aportaron $ 69.916 millones, con una variación del 21,5%. El aumento se vio moderado por los efectos de la reforma tributaria aprobada a fines del año pasado.El comercio exterior exhibió un aumento del 51% en los derechos de importación y una caída del 3,4% en los derechos de exportación. En el primer caso incidió en forma favorable el aumento del tipo de cambio y en el segundo, influyó negativamente la baja en los volúmenes exportados por los que se pagaron derechos y la reducción progresiva de los derechos de exportación del complejo sojero.En el caso de los combustibles la recaudación subió el 31,1% y en Bienes Personales cayó el 11,9% por el aumento en el mínimo no imponible y la baja de la alícuota para el período fiscal 2018.El administrador federal, Leandro Cuccioli, expresó: "La recaudación de este mes volvió a mostrar buenos resultados en el IVA, Ganancias y el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente, entre otros".Además, destacó que "en los primeros ocho meses del año estamos por encima de la meta que nos habíamos fijado en términos de los ingresos tributarios".Por otro lado, se informó que desde ahora se podrán financiar los intereses punitorios de los planes de pagos anunciados recientemente. Al respecto, Cuccioli indicó: "Hemos tomado varias medidas para facilitar el pago de impuestos por parte de las Pyme. Primero con los recientes planes de pago que anunciamos y, ahora, con la financiación de los intereses punitorios".El administrador federal confirmó que la AFIP solicitó al juez del concurso la intervención total de la compañía OCA, al tiempo que destacó: "Al día de hoy existe una deuda concursal y una post concursal, que siguió subiendo. Nosotros damos todos los pasos para tratar de cobrar, ya sea con OCA o cualquier otro contribuyente. Las reglas tienen que ser iguales para todos".El funcionario especificó que la deuda total de la empresa supera los 5.000 millones de pesos.Sobre los pasos a seguir en esta causa, Cuccioli señaló: "El próximo 30 de septiembre informaremos al ENACOM si la empresa tiene o no deuda. La respuesta, hoy, es sí".