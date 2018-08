Se viene otro "supermartes": Vencen $525.000 millones en Lebac

El Banco Central afrontará este martes otro mega vencimiento de Lebac por unos $ 525.000 millones, con el objetivo de reducir al menos en un 25% esos vencimientos que complican el escenario financiero todos los meses.



La nueva escalada del dólar a casi $30 podría haber complicado el objetivo del presidente del BCRA, Luis Caputo, pero aún así gestiona ante bancos internacionales unos US$ 5.000 millones con el fin de limpiar del mercado letras por unos $ 140.000 millones.



Achicar en forma agresiva el stock de Lebac es uno de los objetivos comprometidos ante el FMI.



Es que tanto el Gobierno como el Fondo Monetario coinciden en que esas letras, impulsadas con fuerza durante la gestión de Federico Sturzenegger para contener la inflación, terminaron siendo un problema para el funcionamiento de la economía.



El riesgo que afronta el Banco Central es que parte de las Lebac se vayan al dólar y provoquen una disparada aún mayor en la cotización de la divisa norteamericana, que se está apreciando en todo el mundo en el marco de una ´guerra´ comercial.



Pero Caputo confía en que el Tesoro podrá absorber una parte importante de las Lebac y profundizar el sendero ya iniciado en julio último.



Con tasas que rondan el 46% anual, el esquema de Lebac es insostenible en el mediano plazo y deja muy poco margen para las inversiones productivas, lo cual agrava la recesión ya instalada en la economía.



Tras las últimas licitaciones, el stock de Lebac se redujo de $ 1,2 billones a cerca de $ 900.000 millones.



Por las devaluaciones, medido en dólares el stock en divisas también cayó fuerte y ahora equivale a poco más de US$ 30.000 millones.



Por eso, Caputo gestionó ante bancos internacionales un préstamo que pueda darle un duro golpe a la especulación con estas letras y, tal vez, reducir las tasas de interés.



Se habla de un préstamo denominado "repo" de alrededor de US$ 5.000 millones.



Esos dólares se cambiarían a pesos para rescatar unos $ 140.000 millones.



Y las divisas a su vez quedarían como resguardo en caso de que los inversores que desarmaron sus posiciones quieran volver a dolarizarse, que según referentes del mercado es lo más probable.